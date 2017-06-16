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Академия управления в Минске выпустила 300 человек

16.06.2017 23:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске в Академии управления при Президенте вручили дипломы выпускникам. В этом году вуз выпустил почти 300 человек. Документы об окончании учебы получили не только госслужащие, но и знаменитые спортсмены. Среди них гребец Виталий Белько и полузащитник российского футбольного клуба «Крылья Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб, передает «МИР 24».

«Я буду стараться в спортивной сфере применить это. Многие спортсмены нуждаются в этом. Не хватает в стране нашей еще спортивного права. Так что будем помогать развивать это направление», - сказал Александр Глеб.

Поступить в академию не так просто. Чтобы попасть на бюджетное отделение, необходимо показать результат свыше 325 баллов. Одаренных абитуриентов в академии ищут по регионам Беларуси. В них открыты школьные академические площадки. Среди школьников ищут одаренных детей, склонных к лидерству и управлению.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в Академии управления при Президенте вручили дипломы выпускникам.

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