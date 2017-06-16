Претензии Литвы по строительству БелАЭС рассмотрят через год

Вопрос о претензиях Литвы к Беларуси по поводу строительства атомной электростанции рассмотрят на следующем заседании Конвенции ЭСПО, передает «МИР 24».

Об этом стало известно по итогам седьмой сессии, итоги которой подвели в Минске. Официальный Вильнюс заявляет, что Беларусь не соблюдет правила безопасности при возведении атомной станции в Островце, а также не согласна с расположением объекта неподалеку от литовской границы. В Беларуси с обвинениями категорически не согласны .

«Руководитель МАГАТЭ сказал, что в мире 35 стран, которые имеют атомные станции, и 32 страны, которые находятся на разных этапах вхождения в этот клуб ядерных держав. Из них МАГАТЭ выделяет две - Беларусь и Саудовскую Аравию», - отметил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

«Конфронтацию можно преодолеть только путем диалога, а мы пока наблюдаем монолог минской стороны и громкие заявления политиков Литвы», - подчеркнула первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина.

Конвенция ЭСПО пройдет в Женеве в конце 2018-го - начале 2019 года.