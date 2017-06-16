Суд в Италии запретил держать лобстеров во льду – они страдают

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Кассационный суд Италии вынес в пятницу решение о запрете хранить лобстеров во льду перед приготовлением, поскольку от этого они испытывают физическую боль.



© REUTERS Stringer Собака стала мамой четверым тигрятам в зоопарке в Китае

Суд поддержал заявление флорентийской группы борцов за права животных, подавших иск против местного ресторатора, который держал лобстеров в упаковках со льдом.

Согласно постановлению суда, в этом случае речь идет о жестоком обращении с животными: несмотря на то что обычно данных ракообразных варят заживо, хранить их в таких жестких температурах – неприемлемо. При этом суд отметил, что в настоящее время есть системы, позволяющие держать лобстеров свежими в "более уважительной манере".

Владельца ресторана обязали выплатить штраф – 5 тысяч евро, а также судебные издержки.