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Суд в Италии запретил держать лобстеров во льду – они страдают
16.06.2017 23:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Кассационный суд Италии вынес в пятницу решение о запрете хранить лобстеров во льду перед приготовлением, поскольку от этого они испытывают физическую боль.
© REUTERS Stringer
Суд поддержал заявление флорентийской группы борцов за права животных, подавших иск против местного ресторатора, который держал лобстеров в упаковках со льдом.
Согласно постановлению суда, в этом случае речь идет о жестоком обращении с животными: несмотря на то что обычно данных ракообразных варят заживо, хранить их в таких жестких температурах – неприемлемо. При этом суд отметил, что в настоящее время есть системы, позволяющие держать лобстеров свежими в "более уважительной манере".
Владельца ресторана обязали выплатить штраф – 5 тысяч евро, а также судебные издержки.
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Владельца ресторана обязали выплатить штраф – 5 тысяч евро, а также судебные издержки.
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