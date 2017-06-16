Карты БСБ Банка разблокировали все банки, кроме БПС-Сбербанка

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Все банки, ранее заблокировавшие платежные карты БСБ Банка, отменили блокировку, кроме ОАО "БПС-Сбербанк", говорится в релизе финучреждения, распространенном в пятницу.



© Sputnik/ Евгений Казарцев Четыре банка заблокировали карточки БСБ Банка

Утром 16 июня стало известно, что четыре белорусских банка – Белинвестбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк – заблокировали операции с эмитированными БСБ Банком карточками. Граждане не могли снять в устройствах и отделениях этих банков деньги, а также расплатиться в магазинах и на АЗС.

"На данный момент карты разблокировали все банки, кроме БПС-Сбербанк, в связи с чем возможны перебои в оплате метрополитена и некоторых объектах торговли", – говорится в сообщении.

Ранее в банке проинформировали клиентов, что все комиссии за снятие наличных отменены. При этом если за данную операцию были сняты проценты, банк готов возместить их клиентам полностью, но при подаче отдельного заявления.

По информации БСБ Банка, сейчас его карты за границей обслуживаются без ограничений.

С 26 июня текущего года Национальный банк Беларуси отзывает у банка лицензию на операции с физическими лицами . Накануне БСБ Банк попросил держателей карт и владельцев счетов снять деньги до указанной даты .