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Карты БСБ Банка разблокировали все банки, кроме БПС-Сбербанка
16.06.2017 21:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Все банки, ранее заблокировавшие платежные карты БСБ Банка, отменили блокировку, кроме ОАО "БПС-Сбербанк", говорится в релизе финучреждения, распространенном в пятницу.
© Sputnik/ Евгений Казарцев
Утром 16 июня стало известно, что четыре белорусских банка – Белинвестбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк –
"На данный момент карты разблокировали все банки, кроме БПС-Сбербанк, в связи с чем возможны перебои в оплате метрополитена и некоторых объектах торговли", – говорится в сообщении.
Ранее в банке проинформировали клиентов, что все комиссии за снятие наличных отменены. При этом если за данную операцию были сняты проценты, банк готов возместить их клиентам полностью, но при подаче отдельного заявления.
По информации БСБ Банка, сейчас его карты за границей обслуживаются без ограничений.
С 26 июня текущего года Национальный банк Беларуси
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По информации БСБ Банка, сейчас его карты за границей обслуживаются без ограничений.
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