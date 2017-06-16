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В Гомеле выбрали самую красивую медсестру областного госпиталя
17.06.2017 07:14 — Новости Общества | Tut.by
В преддверии Дня медицинского работника 16 июня в гомельском областном клиническом госпитале инвалидов Отечественной войны провели праздник красоты и грации «Мисс Медицинская Краса».
За месяц до конкурса был проведен кастинг среди желающих поучаствовать в мероприятии. По его результатам отобрали 10 сотрудниц госпиталя. На протяжении трех недель они репетировали в центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа».
Мероприятие разделили на четыре конкурсных этапа — выход-визитка в медицинской форме, создание собственного логотипа для госпиталя ИОВ, хореографическое дефиле и выход в вечерних платьях.
По итогам жюри определили победительниц. Второй вице-мисс стала Виктория Марцевич, первой вице-мисс объявили Анастасию Мицкевич. А главный приз и звание «Мисс медицинская краса» досталось Анастасии Семененко.
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За месяц до конкурса был проведен кастинг среди желающих поучаствовать в мероприятии. По его результатам были отобраны 10 сотрудниц госпиталя.
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