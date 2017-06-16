В Гродно уничтожено рекордное количество дикорастущего мака

Такого «улова» не припомнят даже опытные оперативники. Как сообщает «СБ Беларусь сегодня» , скошено и уничтожена 1 тонна дурманящего наркосодержащего растения.



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Оперуполномоченный отделения наркоконтроля и противодействия торговле людьми Октябрьского РОВД Гродно Светлана Янушкевич поясняет, что посевы дикорастущего мака были обнаружены в ходе рейдовых мероприятий.

— С 1 июня по 15 сентября в Беларуси проводится специальная комплексная программа «Мак». В прошлом году за аналогичный период времени сотрудниками наркоконтроля нашего отделения выявлено и уничтожено 7 крупных посевов маковых культур общим весом более 5,5 тонны. Сегодня маковое поле мы обнаружили на пустыре неподалеку от жилой застройки нового микрорайона Ольшанка. Хозяина маковых посевов установить пока не удалось. Напомню, что за посев и выращивание запрещенных растений, которые содержат наркотические либо психотропные вещества, предусмотрена административная ответственность. Максимальное наказание — 20 базовых величин, то есть 460 рублей. Однако в том случае, если дурманящие растения сеяли и выращивали с целью продажи, наступает уголовная ответственность. В таком случае наказание в виде лишения свободы колеблется в диапазоне от 5 до 15 лет.