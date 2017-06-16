Интервью министра, отдых президента и лучшие медики страны - все за вчера

Доброе утро!

А точнее теплое утро! Еще в середине недели синоптики пообещали, что на выходных в некоторых регионах страны будет +27. И пусть будет! Поэтому поднимаемся, потягиваемся, улыбаемся — сегодня суббота. УРА! Ну, а пока вы еще не убежали греться куда-нибудь на солнышке — вот вам самые-самые новости за вчера.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

ВАЖНОЕ

МИД Беларуси высказался о принятии литовским парламентом закона, по которому БелАЭС объявлена угрозой национальной безопасности Литвы. А вот — позиция другой стороны. В большом и очень эмоциональном интервью TUT.BY министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Навицкас заявил : цель Вильнюса — остановить строительство БелАЭС, сделав ее экономически непривлекательной.





Коротко о главном.

Россия разрешила использовать водительские права, выданные в Беларуси.

КГБ передал следователям дело о вооруженном формировании: так называемое дело «Белого легиона». При этом дело о массовых беспорядках прекращено.

Первый замминистра финансов рассказал , что на повышение зарплат бюджетникам денег нет.

Кстати, о деньгах.

Мы сходили на разведку в отделение БСБ Банка, у которого Нацбанк отзывает c 26 июня лицензию на работу с депозитами физлиц. Пятьдесят минут в очереди ждали , но не скучали. Успели с другими поговорить. А в это время наши коллеги расспросили сотрудников БСБ Банка, как их клиентам вернуть свои деньги. Получились простые вопросы и ответы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Грустнстные новости — умер Гельмут Коль. Политику, который шестнадцать лет занимал пост федерального канцлера ФРГ, было 87 лет. Беда случилась, когда он находился в своем доме в Людвигсхафене. Как мир отреагировал на смерть «великого европейца и канцлера народного единства», можно узнать здесь .

В ночь с 15 на 16 июня не стало и главного детского аллерголога страны — Владимира Жерносека. Ему было 59 лет.

ПОПУЛЯРНОЕ

А у нас новый проект — как раз к выходным. Будем писать об интересных, но не самых известных туристических маршрутах Беларуси. И как вы думаете, с чего начнем? Ответ напрашивается сам — с Александрии, где прошло детство президента страны. А что? Едем! Вот и план — на чем туда добраться и что там посмотреть.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Кстати, сам Александр Лукашенко рассказал журналистам, что «обычного человеческого» отпуска у него не бывает. Передать свои обязанности на это время он никому не может. Так вот.

А для тех, кому выбираться из города ну совсем не хочется, предлагаем другую активность — велосипед. Почитайте, как круто мы покатались и пообщались с зампредом Мингорисполкома Игорем Юркевичем. Расспросили его о велодвижении, ночной продаже алкоголя, поддержке молодых тренеров и еще о многом-многом важном.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Но, как говорится, отдыхать отдыхай, да о здоровье не забывай. Тем более День медика на носу. По этому случаю в стране определили врачей года . Мы с ними поговорили и, главное, узнали, как можно попасть к ним на прием.

А всем любителям спорта и не только сообщаем: БАТЭ разгромил «Нафтан», минское «Динамо» на последних секундах вырвало победу у «Ислочи». Как это случилось, мы расписали здесь .



Фото: ФК «Шахтер»

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

16 июня исполнилось 40 лет с того момента, как строители забили первую сваю будущего минского метро. Представляете? Мы рассказываем и показываем , как все начиналось. Тут столько архивных фотографий! Больше, наверное, только запасах Белгосархива.

А вы знали, что в Новогрудском районе крутятся-вертятся 13 ветряков? Мы съездили туда, где энергия ветра не просто слова. Рассказываем и показываем здесь . Красотища невероятная.

Все новости пятницы, 16 июня



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В общем, читайте нас и не забываете: хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает! Отличных вам выходных!