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Интервью министра, отдых президента и лучшие медики страны - все за вчера
17.06.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
А точнее теплое утро! Еще в середине недели синоптики пообещали, что на выходных в некоторых регионах страны будет +27. И пусть будет! Поэтому поднимаемся, потягиваемся, улыбаемся — сегодня суббота. УРА! Ну, а пока вы еще не убежали греться куда-нибудь на солнышке — вот вам самые-самые новости за вчера.
ВАЖНОЕ
МИД Беларуси
Коротко о главном.
Россия
КГБ
Первый замминистра финансов
Кстати, о деньгах.
Мы сходили на разведку в отделение БСБ Банка, у которого Нацбанк отзывает c 26 июня лицензию на работу с депозитами физлиц. Пятьдесят минут в очереди
Грустнстные новости —
В ночь с 15 на 16 июня
ПОПУЛЯРНОЕ
А у нас новый проект — как раз к выходным. Будем писать об интересных, но не самых известных туристических маршрутах Беларуси. И как вы думаете, с чего начнем? Ответ напрашивается сам — с Александрии, где прошло детство президента страны. А что? Едем! Вот и
Кстати, сам Александр Лукашенко
А для тех, кому выбираться из города ну совсем не хочется, предлагаем другую активность — велосипед. Почитайте, как круто мы
Но, как говорится, отдыхать отдыхай, да о здоровье не забывай. Тем более День медика на носу. По этому случаю в стране
А всем любителям спорта и не только сообщаем: БАТЭ разгромил «Нафтан», минское «Динамо» на последних секундах вырвало победу у «Ислочи». Как это случилось, мы расписали
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
16 июня исполнилось 40 лет с того момента, как строители забили первую сваю будущего минского метро. Представляете? Мы
А вы знали, что в Новогрудском районе крутятся-вертятся 13 ветряков? Мы съездили туда, где энергия ветра не просто слова. Рассказываем и показываем
В общем, читайте нас и не забываете: хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает! Отличных вам выходных!
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А точнее теплое утро! Еще в середине недели синоптики пообещали, что на выходных в некоторых регионах страны будет +27. И пусть будет! Поэтому поднимаемся,...
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