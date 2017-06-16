Клюква и голубика помогут экологии Беларуси

Ягодная терапия спасет экологию Беларуси. Ученые республики придумали, как защитить земли, истощенные в результате добычи торфа, передает «МИР 24».

«Одним из перспективных способов является фиторекультивация. Выращивание ягодных культур, клюквы , голубики. Такие примеры в нашей стране есть, и они достаточно успешны. Они доказывают в том числе и экономическую эффективность», - отметил Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Таких земель в стране около 300 тысяч гектаров - больше всего болот в Полесье. Беларусь в настоящее время занимает третье место в мире по объемам добычи торфа - в год получается до трех миллионов тонн. Это ископаемое топливо считается самым дешевым в мире.

Всего на восстановление торфяников в Беларуси международные экологические организации выделили более 4 миллионов долларов.