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Клюква и голубика помогут экологии Беларуси
17.06.2017 08:30 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Ягодная терапия спасет экологию Беларуси. Ученые республики придумали, как защитить земли, истощенные в результате добычи торфа, передает «МИР 24».
«Одним из перспективных способов является фиторекультивация. Выращивание ягодных культур,
Таких земель в стране около 300 тысяч гектаров - больше всего болот в Полесье. Беларусь в настоящее время занимает третье место в мире по объемам добычи торфа - в год получается до трех миллионов тонн. Это ископаемое топливо считается самым дешевым в мире.
Всего на восстановление торфяников в Беларуси международные экологические организации выделили более 4 миллионов долларов.
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Ученые республики заявили, что выращивание ягодных культур защитит земли, истощенные в результате добычи торфа.
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