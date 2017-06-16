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БСБ Банк пообещал гражданам, что денег в банкоматах хватит всем

17.06.2017 08:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн – Sputnik. Средств в банкоматах БСБ Банка для снятия наличности хватит всем клиентам, заверили в ЗАО.

БСБ Банк пообещал гражданам, что денег в банкоматах хватит всем
© Sputnik/
Карты БСБ Банка разблокировали все банки, кроме БПС-Сбербанка

Национальный банк Беларуси 15 июня принял решение отозвать у БСБ Банка лицензию на осуществление операций с физическими лицами, мотивируя это решение обнаруженными в деятельности банка нарушениями. В финучреждении выразили недоумение такими действиями регулятора, но посоветовали клиентам-физлицам до 26 июня снять деньги с текущих счетов. Ранее стало известно, что четыре белорусских банка, в том числе Белагропромбанк, Приорбанк, Белинвестбанк и БПС-Сбербанк, заблокировали в своих кассах и устройствах проведение операций для держателей пластиковых платежных карт БСБ Банка. Вечером в ЗАО заявили, что блокировка была снята, но не всеми банками — клиенты БСБ Банка до сих порт не могут снимать деньги в банкоматах БПС-Сбербанка.

"Физические лица могут снимать денежные средства со своих счетов — через банкоматы, кассы банка. Ресурсы для этого у БСБ Банка имеются. Мы оперативно пополняем наличными деньгами свои банкоматы и кассы", – сказали в банке.

Там также сообщили, что на сайте ЗАО клиенты могут узнать информацию об остатках денег в банкоматах, а также  пополнении и наличии свободных средств. 

"В данный момент проблем с наличными деньгами нет. В отделениях банка есть незначительные очереди, но нет паники", – уточнили в учреждении.

В банке напомнили, что граждане для снятия денег могут также воспользоваться через банкоматами банков системы СБС, МТБанка и Белинвестбанка.

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Теги: Минск
 
 
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В учреждении констатируют, что в отделениях банка есть незначительные очереди, но нет паники.

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