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БСБ Банк пообещал гражданам, что денег в банкоматах хватит всем
17.06.2017 08:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Средств в банкоматах БСБ Банка для снятия наличности хватит всем клиентам, заверили в ЗАО.
Национальный банк Беларуси 15 июня принял решение
"Физические лица могут снимать денежные средства со своих счетов — через банкоматы, кассы банка. Ресурсы для этого у БСБ Банка имеются. Мы оперативно пополняем наличными деньгами свои банкоматы и кассы", – сказали в банке.
Там также сообщили, что на сайте ЗАО клиенты могут узнать информацию об остатках денег в банкоматах, а также пополнении и наличии свободных средств.
"В данный момент проблем с наличными деньгами нет. В отделениях банка есть незначительные очереди, но нет паники", – уточнили в учреждении.
В банке напомнили, что граждане для снятия денег могут также воспользоваться через банкоматами банков системы СБС, МТБанка и Белинвестбанка.
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В учреждении констатируют, что в отделениях банка есть незначительные очереди, но нет паники.
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