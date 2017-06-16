В Бресте идет монтаж 40-метрового колеса обозрения

Весной, когда было объявлено о том, что в Брест приехали первые элементы нового колеса обозрения, это стало приятным сюрпризом: все же слишком масштабный объект в нынешних экономических реалиях. Но вот он начинает обретать реальные очертания — около двух недель назад строители приступили к монтажу. На привычном месте, где колесо обозрения стояло еще во времена нашего детства, кипит работа. Сначала горожане не отмечали зримых перемен — в мае строители готовили площадку под новый объект, а недавно на высоту древесных крон поднялись первые опорные конструкции, на которые и будет водружено колесо, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Монтажные работы производит витебская фирма «Туссон». У предприятия есть все необходимые разрешительные документы для подобного рода деятельности. После колесо обозрения пройдет все необходимые испытания Госпромнадзора и фирмы-изготовителя «Волгоградские аттракционы». И только когда все ответственные структуры удостоверятся, что аттракцион полностью безопасен для пользователей, на нем разрешат прокатиться.

Точную дату запуска колеса в Парке культуры и отдыха пока не называют. Во всяком случае, монтаж проводится в срок, поэтому есть надежда, что в июле колесо прокатит первых посетителей.

Большая развлекательная новинка весом 80 тонн поднимет на высоту 40 метров (примерно 13 этажей). Предыдущее колесо было пониже — всего 28 метров. По утверждению директора парка Андрея Щегельского, в стране это второе по высоте колесо. Мы уступаем только минскому, 54-метровому. Конечно, Бресту далеко до знаменитого «Лондонского глаза», но и без этого тут будет единственное место, откуда любой желающий сможет увидеть город с высоты птичьего полета. С нового колеса откроется отличный панорамный вид на весь Брест — до самого «Востока» в направлении Москвы и до Тересполя, если смотреть на Запад.

Кабинки в новинке будут разными. Два вида закрытых, открытые и экстремальные. Так что прокатиться смогут и семейные компании, и любители экстрима. Технологические особенности позволяют эксплуатировать аттракцион и в холодное время, часть кабинок будет даже с подогревом. Всего на свой борт колесо сможет принять 95 пассажиров. Полный оборот оно будет делать примерно за 8 минут.

Такой роскоши брестчане и гости лишены с 2011 года, когда было остановлено предыдущее колесо обозрения. Его установили в 1990 году, и оно верой и правдой прослужило городу больше двадцати лет. Но все имеет свой срок службы. Шесть лет назад колесо остановили, а в 2015 году стало понятно, что запустить его снова не удастся. Чтобы не лишать брестчан видов города с высоты, сначала приняли решение возвести обзорную башню — она дешевле. В итоге решили не экономить и поставить колесо российского производства.