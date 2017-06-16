Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер – принцессы Леи из Star Wars

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Известная американская актриса Кэрри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в космической эпопее "Звездные войны", скончалась от временной остановки дыхания во сне, сообщили СМИ со ссылкой на судмедэкспертов.

По информации специалистов, одним из факторов, вызвавших смерть Фишер, стала жировая ткань, накопившаяся в стенках артерий.

Ранее СМИ, сообщали, что актриса скончалась из-за остановки сердца.

Кэрри Фишер, исполнившая в фильме "Звездные войны" роль принцессы Леи, умерла 27 декабря прошлого года. Фишер почувствовала себя плохо в самолете во время перелета из Лондона в США. 61-летнюю актрису доставили в госпиталь в критическом состоянии после приземления лайнера в Лос-Анджелесе.

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