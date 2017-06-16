Министерство здравоохранения объявило сбор средств для детской больницы в Гомеле. Получается, у государства не хватает денег на больницу, которую президент всего год назад объявил всенародной стройкой, пишут naviny.by .





Ежегодно в Гомельскую областную детскую клиническую больницу обращается до 17 тысяч пациентов, из них более 15 тысяч получают лечение в условиях стационара.

Один из действующих корпусов детской областной больницы был построен в 1960 году, другой — в 1976-м. В каждом прошла или реконструкция, или ремонт.

Решение о возведении нового комплекса больницы было принято Гомельским облисполкомом еще в 2011 году. Срок выполнения работ — до 1 июля 2018 года.

«Не хватает на оборудование»

Необходимость сбора средств на детскую больницу по принципу «с миру по нитке» пояснил заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий.

— В настоящее время в Беларуси строится несколько клиник в ускоренном режиме. Среди них — Гомельская областная детская больница, больница имени Семашко в Орше. На строительно-монтажные работы средства выделены в полном объеме, не хватает на оборудование, на которое планируется использовать как средства бюджета, так и благотворителей. Например, на томографы, аппараты УЗИ экспертного класса, оборудование для выхаживания новорожденных, оснащение реанимаций. На эти цели и открыт сбор средств для Гомельской областной детской больницы, — рассказал замминистра.

Как рассказал главный врач Гомельской областной детской больницы Вячеслав Ижаковский, в настоящее время полным ходом идет реконструкция старых и строительство новых корпусов больницы — хирургического и неонатального.

— В неонатальном корпусе уже идет внутренняя отделка. Возведено три этажа хирургического, всего их будет семь.





Проблем с финансированием строительных работ нет, подчеркнул Вячеслав Ижаковский, но «если кто-то нам поможет, это уменьшит нагрузку на бюджет, позволит больнице покупать оборудование и удовлетворить какие-то дополнительные потребности».

Отвечая на вопрос, имеет ли место скученность в палатах, о которой писали СМИ несколько лет назад, главный врач сказал, что условия в больнице соответствуют санитарно-гигиеническим правилам и по возможности улучшаются. В течение последних нескольких лет в отделениях провели ремонт.

— Для маленьких детей условия лучше, детей постарше — чуть хуже. По шесть человек в палате у нас не лежат. Вопрос о таком количестве возникает в период подъема заболеваемости, когда в больнице много пациентов, — сказал главный врач.

В том числе для того, чтобы улучшить условия для пациентов, и принято «на самом высоком уровне» решение о строительстве новых корпусов, отметил Вячеслав Ижаковский.



С проектом обновленной детской больницы знакомится премьер-министр Андрей Кобяков, февраль 2017 года

Что хотят купить за счет благотворителей?

Запланировано техническое переоснащение больницы — появится КТ и МРТ: «На это есть средства, они гарантировано будут выделены через республиканский бюджет. Это очень дорогое оборудование. Пока мы выполняем обследования КТ и МРТ во взрослых клиниках, но после реконструкции у нас будут свои аппараты».

Заместитель начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук подтвердил, что аппараты КТ и МРТ будет закупать Минздрав в рамках централизованных закупок медицинского оборудования. Однако в Минздраве рассказали, что средства на аппараты КТ и МРТ для Гомельской детской областной больницы еще не выделены.

На строительство новых корпусов детской областной больницы было выделено более 20 млн рублей в рамках инвестиционной программы Гомельской области на 2017 год, а еще порядка 10 млн рублей — из средств госпрограммы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС. Часть средств, заработанных на республиканском субботнике, пошла на проектно-сметную документацию.

— Этих денег достаточно для строительства, — сказал Николай Куденьчук. — Сбор средств происходит на оборудование, на которое, как мы предполагаем, средств может не хватить. В частности, речь идет об оснащении операционных с элементами телемедицины.





Напомним, год назад Александр Лукашенко поручил в течение двух лет завершить строительство и оснастить Гомельскую детскую областную больницу самым современным оборудованием.

— Мы договорились, что это будет самая современная больница. Это дети, и оборудование должно быть соответствующим, — цитировало главу государства БЕЛТА.

Участвовать в этом должны все: и республиканский, и областной, и городской бюджеты, а также меценаты и бизнесмены, говорил Лукашенко: «Я готов свою зарплату отдавать. Надо собирать понемногу, чтобы это была общенародная стройка, а не надеяться только на республиканский бюджет».

Журналист обратилась в пресс-службу главы государства с вопросом, действительно ли президент отдает свою зарплату или ее часть на строительство гомельской больницы. В пресс-службе от комментариев отказались.

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В любом случае, очевидно, что денег на больницу не хватило. Между тем на строительство комплекса зданий новой президентской больницы в районе деревни Ждановичи под Минском в 2017 году запланировано использовать 15 млн рублей из столичного бюджета, а также 60 млн рублей кредитных ресурсов.

Реконструкция главного корпуса 9-й городской клинической больницы с пристройкой кардиохирургического оперблока и блока трансплантации стволовых клеток обойдутся городу в 4 млн бюджетных и 6,84 млн кредитных рублей. Реконструкция 11-й городской клинической больницы со строительством нового корпуса — в 15 млн рублей.

Если в Гомеле больницу все же строят, то в Минске, где в стационарах не хватает мест, строительство новой клиники в микрорайоне Северный планируется еще с 2010 года, но так и не началось. Ранее сообщалось, что стоимость проекта составляет около 300 млн евро.