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Лукашенко об отдыхе: поеду в Турцию, когда попрохладнее станет
17.06.2017 09:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его турецкий коллега Реджеп Эрдоган неоднократно приглашал посетить Турцию летом.
© REUTERS Andrei Stasevich/BelTA
Белорусский лидер в пятницу посетил с рабочей поездкой Гомельскую область, где посетил Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, а также пообщался с журналистами, сделав ряд заявлений, в том числе о своих планах на лето и президентском отпуске.
"Меня турецкий президент (Эрдоган – Sputnik) уже целый год просто требует – приедь на родину ко мне, я хочу, чтобы ты побыл у меня на родине. Я говорю: когда попрохладнее станет, я потом к тебе приеду. Он говорит: как попрохладнее – у нас едут в сезон загорать. Нет, говорю, мне надо попрохладнее", – сказал Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.
Глава государства также заявил, что он человек зимний и не приемлет пляжный отдых. По словам Лукашенко,
При этом президент подчеркнул: отпуска как такового у него не бывает. "Если зимой на недельку вырвусь в Сочи, и все", – подытожил он.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган
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Эрдоган, по словам белорусского лидера, уже год просит Лукашенко приехать в Турцию.
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