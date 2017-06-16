Лукашенко об отдыхе: поеду в Турцию, когда попрохладнее станет

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его турецкий коллега Реджеп Эрдоган неоднократно приглашал посетить Турцию летом.



© REUTERS Andrei Stasevich/BelTA Лукашенко о своем отдыхе: терпеть не могу жару и загорать на пляже

Белорусский лидер в пятницу посетил с рабочей поездкой Гомельскую область, где посетил Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, а также пообщался с журналистами, сделав ряд заявлений, в том числе о своих планах на лето и президентском отпуске.

"Меня турецкий президент (Эрдоган – Sputnik) уже целый год просто требует – приедь на родину ко мне, я хочу, чтобы ты побыл у меня на родине. Я говорю: когда попрохладнее станет, я потом к тебе приеду. Он говорит: как попрохладнее – у нас едут в сезон загорать. Нет, говорю, мне надо попрохладнее", – сказал Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

Глава государства также заявил, что он человек зимний и не приемлет пляжный отдых. По словам Лукашенко, загорать он не любит и терпеть не может жару – для него лучшим отдыхом является смена рода деятельности и обстановки.

При этом президент подчеркнул: отпуска как такового у него не бывает. "Если зимой на недельку вырвусь в Сочи, и все", – подытожил он.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посещал Беларусь с официальным визитом в ноябре 2016 года . Тогда он провел встречу с Лукашенко и принял участие в открытии Соборной мечети, а также в белорусско-турецком бизнес-форуме.

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