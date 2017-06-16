Оказавшиеся в трудной ситуации молодые мамы в Минске обрели второй дом

В Беларуси молодые мамы, попавшие в трудную ситуацию, находят помощь в социальном центре. Женщины и их малыши получают все необходимое. Кто и как им помогает, выяснила корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

В социальном центре в Минске приютили более 50 молодых мам. «Штаб-квартира» центра расположилась в кабинете средней школы. Мамы приходят сюда за помощью и просто поговорить.

«Мы помогаем семьям, в которых есть детки до трех лет, и семьям, которые находятся в кризисной ситуации. Либо это кризис экономический, либо психологический», - говорит социальный педагог Катерина Сидорук.

Поддерживают молодых мам и волонтеры - приносят одежду, продукты, мебель.

Ежегодно в центре помогают 300 семьям. За помощью обращаются и мужчины. Правда, эти случаи единичны.