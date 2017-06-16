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Оказавшиеся в трудной ситуации молодые мамы в Минске обрели второй дом
17.06.2017 11:10 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси молодые мамы, попавшие в трудную ситуацию, находят помощь в социальном центре. Женщины и их
В социальном центре в Минске приютили более 50 молодых мам. «Штаб-квартира» центра расположилась в кабинете средней школы. Мамы приходят сюда за помощью и просто поговорить.
«Мы помогаем семьям, в которых есть детки до трех лет, и семьям, которые находятся в кризисной ситуации. Либо это кризис экономический, либо психологический», - говорит социальный педагог Катерина Сидорук.
Поддерживают молодых мам и волонтеры - приносят одежду, продукты, мебель.
Ежегодно в центре помогают 300 семьям. За помощью обращаются и мужчины. Правда, эти случаи единичны.
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Ежегодно в социальном центре в столице Беларуси помогают 300 семьям.
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