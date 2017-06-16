ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врачи опровергли слухи о массовой госпитализации из ДОЛ "Берестовицкий"

17.06.2017 11:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ГРОДНО, 17 июн – Sputnik. Еще одного ребенка из детского оздоровительного лагеря "Берестовицкий" доставили в местную районную больницу, сообщили Sputnik в субботу в ЦРБ.

Врачи опровергли слухи о массовой госпитализации из ДОЛ "Берестовицкий"
© Фото: архив семьи Владислава
Поехал по путевке: мать о смерти своего ребенка после дня в лагере

В этом учреждении отдыхал 9-летний мальчик Владислав, скончавшийся 11 июня в гродненской областной детской больнице. В самой Большой Берестовице ходят слухи, что в лагере с детьми происходит что-то непонятное: о том, что в районную больницу доставили одного или двух детей с такими же симптомами, которые были у Влада, агентству Sputnik рассказали местные жители. 

Как сообщил дежурный врач Сергей Бескакотов, детей с подобными симптомами из берестовицкого лагеря не поступало. Сейчас в больнице находится один ребенок, который был доставлен в медицинской учреждение из ДОЛ.

"Один ребенок поступил с симптомами обычной простуды. Состояние ребенка удовлетворительное. Он не в реанимации, а в обычной палате в детском отделении. Тяжелых детей у нас нет", — рассказал врач.

Как ранее сообщил Sputnik, УСК по Гродненской области по факту назначены необходимые экспертизы. Выводы о причинах произошедшего в "Берестовицком" будут сделаны только после того, как следователи проанализируют все собранные данные. Кроме того, к расследованию причин инцидента в лагере подключился Минздрав – для этого была создана специальная комиссия.

Читайте также:

Смерть ребенка в Гродно: в детском лагере не комментируют произошедшее>>

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один ребенок попал в больницу из детского лагеря, в котором отдыхал умерший мальчик, – он находится на лечении, но его состояние не вызывает опасений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Оказавшиеся в трудной ситуации молодые мамы в Минске обрели второй дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика