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Врачи опровергли слухи о массовой госпитализации из ДОЛ "Берестовицкий"
17.06.2017 11:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 17 июн – Sputnik. Еще одного ребенка из детского оздоровительного лагеря "Берестовицкий" доставили в местную районную больницу, сообщили Sputnik в субботу в ЦРБ.
© Фото: архив семьи Владислава
В этом учреждении отдыхал 9-летний мальчик Владислав,
Как сообщил дежурный врач Сергей Бескакотов, детей с подобными симптомами из берестовицкого лагеря не поступало. Сейчас в больнице находится один ребенок, который был доставлен в медицинской учреждение из ДОЛ.
"Один ребенок поступил с симптомами обычной простуды. Состояние ребенка удовлетворительное. Он не в реанимации, а в обычной палате в детском отделении. Тяжелых детей у нас нет", — рассказал врач.
Как ранее сообщил Sputnik, УСК по Гродненской области по факту назначены необходимые экспертизы. Выводы о причинах произошедшего в "Берестовицком" будут сделаны только после того, как следователи проанализируют все собранные данные. Кроме того, к расследованию причин инцидента в лагере
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Еще один ребенок попал в больницу из детского лагеря, в котором отдыхал умерший мальчик, – он находится на лечении, но его состояние не вызывает опасений.
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