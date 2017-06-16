ГРОДНО, 17 июн – Sputnik. Еще одного ребенка из детского оздоровительного лагеря "Берестовицкий" доставили в местную районную больницу, сообщили Sputnik в субботу в ЦРБ.



© Фото: архив семьи Владислава Поехал по путевке: мать о смерти своего ребенка после дня в лагере

В этом учреждении отдыхал 9-летний мальчик Владислав, скончавшийся 11 июня в гродненской областной детской больнице . В самой Большой Берестовице ходят слухи, что в лагере с детьми происходит что-то непонятное: о том, что в районную больницу доставили одного или двух детей с такими же симптомами, которые были у Влада, агентству Sputnik рассказали местные жители.

Как сообщил дежурный врач Сергей Бескакотов, детей с подобными симптомами из берестовицкого лагеря не поступало. Сейчас в больнице находится один ребенок, который был доставлен в медицинской учреждение из ДОЛ.

"Один ребенок поступил с симптомами обычной простуды. Состояние ребенка удовлетворительное. Он не в реанимации, а в обычной палате в детском отделении. Тяжелых детей у нас нет", — рассказал врач.

Как ранее сообщил Sputnik, УСК по Гродненской области по факту назначены необходимые экспертизы. Выводы о причинах произошедшего в "Берестовицком" будут сделаны только после того, как следователи проанализируют все собранные данные. Кроме того, к расследованию причин инцидента в лагере подключился Минздрав – для этого была создана специальная комиссия.

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