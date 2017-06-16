БСБ Банк разъясняет ситуацию своим клиентам: ответы на простые вопросы

МИНСК, 17 июн – Sputnik. ЗАО "БСБ Банк" в связи с возникшими в пятницу проблемами у держателей его карточек и ажиотажем из-за блокировки карт рядом белорусских банков обратился к клиентам с подробными разъяснениями по ситуации.



© Фото: БСБ Банк БСБ Банк пообещал гражданам, что денег в банкоматах хватит всем

Как ранее сообщал Sputnik, в соответствии с решением Национального банка Беларуси с 26 июня БСБ Банк не будет осуществлять деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физлиц. После этой даты клиенты не смогут снять и пополнить денежными средствами свои текущие счета и карт-счета, станут недоступны и расчеты по платежным картам банка.

В пятницу утром четыре белорусских банка на основании своих договоров с БСБ Банком заблокировали операции с его картами. Это привело к невозможности снять наличные из банкоматов, а также к отказу от расчетов по картам в магазинах и на АЗС, которые входили в зону обслуживания этих банков. У банкоматов БСБ Банка возникли небольшие очереди, клиенты были растеряны.

По предварительным данным, держателями пластиковых карт БСБ Банка, в том числе карт по зарплатным проектам, являются около 100 тысяч человек.

Sputnik приводит рекомендации БСБ Банка и ответы его администрации на вопросы пользователей.

Могут ли снимать средства со счетов физические лица?

Физические лица могут снимать денежные средства со своих счетов – через банкоматы, кассы банка, а также через банкоматы банков системы СБС, МТБанка, Белинвестбанка.

Пополнять текущие счета сейчас можно физлицам?

Пополнять счета могут физические лица, но не рекомендуется сейчас этого делать. Только если нужно рассчитаться за какие-то товары или услуги.

Куда лучше обращаться за возвратом денег?

Для возврата денег нужно обращаться в отделения банка или снимать деньги в банкоматах. В обменных пунктах с точки зрения безопасности установлены лимиты по остатку наличных денег. Клиенты активно пошли в обменники снимать деньги, они там быстро закончились. А оперативно подкрепить эти суммы денег банк не может, потому что все службы, в том числе служба перевозок, задействованы в подкреплении банкоматов.

Поэтому если клиент придет в обменный пункт снимать 50 тысяч долларов, то их ему не выдадут, потому что там нет таких денег. В таком случае можно позвонить в отделение банка и узнать, есть ли в отделении нужная сумма денег. Вероятнее всего, в головном отделении будет нужная сумма денег.

Существуют ли лимиты по снятию денег?

Каких-либо ограничений по снятию сумм со счетов нет.

Почему некоторые банки перестали обслуживать карточки БСБ Банка?

Есть мировая практика, когда банки испытывали проблемы с ликвидностью. Когда происходит одномоментное снятие денег вкладчиков, возникает серьезное давление на ликвидность.

Расчеты в системе VISA происходят с задержкой. И если у одного банка возникают проблемы, то другие банки не видят по нему оперативную информацию, что и произошло в данном случае.

Сколько физических лиц обслуживалось в БСБ Банке?

По депозитам физических лиц небольшие суммы, в банке остались фактически текущие остатки на счетах. Банк депозиты не привлекает, потому что ими занимаются те банки, которые активно выдают кредиты. БСБ Банк практически никого не кредитовал, поэтому нет активов, не совпадающих по срокам. В банке были жесткие требования по кредитам, которые мало кто выдерживал.

В БСБ банке было открыто физическими лицами около 100 тысяч карт-счетов.

Почему в некоторых магазинах и общепите не принимают карточки БСБ Банка?

Единственная проблема, которая возникла, – это то, что некоторые белорусские банки заблокировали обслуживание наших карточек в магазинах, торговых точках, которые они обслуживают, и на снятие денег в их банкоматах. На данный момент достигнута договоренность с БелВЭБ, который обслуживает систему банков СБС (туда входят Технобанк, БелВЭБ, Идеябанк, Банк Москва-Минск и другие) о том, что через сеть банкоматов этих банков деньги будут сниматься, и торговые точки, обслуживаемые этими банками, также будут принимать карты банка. Проведены переговоры с другими банками, которые сейчас думают, на каких условиях они готовы возобновить обслуживание и принятие карточек банка.

Существуют ли ограничения по суммам на снятие и зачисление средств со счетов физических лиц?

Ограничений нет.

Будут ли отделения банка работать в выходные дни?

В субботу будет работать головной офис банка и кассы отделения № 1 и № 10. В воскресенье будет работать головное отделение и кассы отделения №9 (ул. Я. Купалы, 25).

Взимается ли комиссия за операции физических лиц?

БСБ Банк отменил все комиссии за операции физических лиц.

Что будет с зарплатными карточками клиентов банка?

С 26 июня банк может предложить клиентам снятие наличных денег через кассу. К примеру, приезжает бухгалтер со списком физических лиц-работников, снимает общую сумму, а потом на предприятии выдает наличные деньги.

Кроме того, многие банки обратились, чтобы совместно обслуживать зарплатные проекты. Это около 10 банков. Предложения рассматриваются.

Будет ли БСБ Банк в будущем обслуживать физических лиц?

Планируется сохранить точки продаж и банкоматы; переводы и платежи физических лиц по-прежнему будут осуществляться. Банк не может открывать текущие счета, кроме ИП, и выпускать карточки.

Оплатить услуги через ЕРИП можно будет через кассу или банкомат. Банкоматы будут обслуживать карточки других банков.

Затронут ли изменения индивидуальных предпринимателей?

В принципе, нет. Но одна из популярных операций в банке — перечисление денежных средств ИП на карточку, которая открыта этим же ИП, но как физическим лицом. Придет партия обезличенных корпоративных карточек, которые банк будет выдавать по требованию физическим лицам, являющимся клиентами-ИП. В итоге клиенты из числа ИП смогут перечислять средства на эти карточки и снимать наличные деньги. Но этой карточкой нельзя будет как физическому лицу рассчитываться за какие-то услуги. Все платежи по этой карте будут считаться как расчеты ИП.

Что делать клиентам банка, которые сейчас за границей?

Клиенты, которые сейчас находятся за границей и не смогут вернуться в Беларусь до 26 июня, могут попросить родственников или доверенных лиц получить бесплатно неперсонифицированные платежные карточки в БСБ Банке. Для этого не нужно нотариально заверенные документы.

Для получения неперсонифицированной карточки доверенному лицу необходимо обратиться в отделение БСБ Банка. При себе следует иметь паспорт. Карты есть в наличии и выдаются бесплатно.

Затем доверенному нужно сообщить реквизиты пластиковой карты лицу, которое находится за границей, и это лицо может через мобильный банкинг или через интернет-банк сделать перевод на эту обезличенную карту доверенного лица. После этого доверенное лицо может снять деньги в кассах или банкоматах нашего банка или банка-партнера. При этом комиссия при таких операциях банком не взимается.

Не будет ли проблем при расчете за границей карточками БСБ Банка?

До 25 июня карточки работают в обычном режиме. Но с 26 июня карточки будут заблокированы, люди не смогут ими рассчитываться. Банк сейчас уведомляет клиентов. Но некоторые не пользуются за границей роумингом, им просто не доходят уведомления.

Что намерен делать БСБ Банк в ближайшее время?

Задача №1 – раздать деньги физическим лицам до 26 июня, обеспечить максимально комфортные условия для клиентов, чтобы им пришлось делать минимум лишних движений. После перевода остатков денег в Банк Москва-Минск банк будет работать в обычном режиме с ИП и юридическими лицами.

Банк ожидаетнекоторого оттока клиентов, некоторые банки начали переманивать клиентов, но есть предложения банков по обслуживанию совместного карточного продукта, которые сейчас рассматриваются.