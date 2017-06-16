Мингорисполком проголосовал за присвоение скверу за Красным костелом имени Войниловича

Мингорисполком поддержал инициативу о присвоении скверу за Красным костелом имени Эдварда Войниловича, сообщает издание «СБ Беларусь сегодня» .



Фото: ruzovdmitry.livejournal.com

Члены комиссии по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей города Минска проголосовали за это предложение единогласно.

Не одно поколение минчан знакомо с этой красивой, но, увы, печальной легендой: на строительство храма Войниловича подвигли невосполнимые утраты. В разгар эпидемии «испанки» он потерял сначала сына-подростка, а затем и 18-летнюю дочь… «В связи с тяжелыми ударами судьбы, которые по воле Всевышнего обрушились на меня, я решил сделать пожертвование путем построения храма Святых Симона и Елены — покровителей моих умерших детей. Для этой цели я выбрал Минск как город, которому я отдал большую часть своей общественной деятельности и который больше всех нуждался во втором костеле…» — писал безутешный отец.

«Созидатель, а не разрушитель», — такое мнение высказал на заседании комиссии директор Института истории Вячеслав Данилович. Заключение, выданное институтом, сыграло в решении комиссии ключевую роль.

— Несомненно, он внес значительный вклад в историю нашей страны. Оказывал поддержку молодой белорусской литературе, поддерживал контакты с представителями национального движения, участвовал в финансировании многих учреждений. Кроме того, Войнилович открыто осудил раздел Беларуси по условиям Рижского мирного договора 1921 года. Это говорит о том, что он не имел пропольской ориентации, как утверждают некоторые общественные деятели, выразившие несогласие с предложением увековечивания в топонимике города имени Эдварда Войниловича.

К слову, несогласные остались в меньшинстве: с учетом коллективных обращений граждан с просьбой увековечить имя Войниловича в городском пространстве, поступивших в 2015 году, «за» собрано 2236 подписей, «против» — всего 113. Главный архивист Национального исторического архива Владимир Денисов считает утверждение о том, что Войнилович был сторонником полонизации, абсолютно несостоятельным:

— Имеются документы, свидетельствующие, что после 1905 года Войнилович активно поддерживал движение за возрождение национальной культуры, финансировал издание литературы на белорусском языке, лично знал многих деятелей белорусского возрождения. Поэтому говорить о том, что он якобы полонизатор, польский помещик, просто нелепо. Интересный факт: когда шло проектирование костела, Войнилович настаивал, чтобы он был построен именно в неороманском стиле. Почему? Потому что романский стиль господствовал в Европе в то время, когда, как сам Войнилович подчеркивает в своих воспоминаниях, не было разделения церкви на восточную и западную.

По итогам заседания комиссия во главе с заместителем председателя Мингорисполкома Игорем Юркевичем приняла единогласное решение: с учетом преобладания положительных откликов граждан и мнения Института истории Национальной академии наук присвоить имя Эдварда Войниловича скверу в границах улиц Советской и Свердлова. Окончательную точку в этом вопросе поставит сессия Минского городского Совета депутатов.

Новое имя обретет и сквер в микрорайоне Чижовка-5. Члены комиссии согласились с предложением администрации Заводского района и единогласно проголосовали за присвоение скверу по улице Краснослободской имени Зиновия Калабанова — танкиста, участника Великой Отечественной войны. После увольнения в запас работал на Минском автомобильном заводе. Похоронен на Чижовском кладбище.