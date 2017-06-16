МИНСК, 17 июн — Sputnik, Мария Шелудякова. Первый бронепробег России и Беларуси "Дорога мужества", посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовал в Москве на Поклонной горе.



© Sputnik Василий Батанов Бронепробег по территории РФ и Беларуси согласовывали вплоть до КГБ

Это самый длительный марш-бросок на бронетехнике, который войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Впереди две тысячи километров – еще никогда раритетная военная техника не преодолевала таких расстояний. Члены акции примут участие в 20 памятных мероприятиях на территории двух государств.

Семнадцать единиц боевой техники, БТР и БРДМ, пройдут по маршруту, по которому оборонялись наши войска в 1941-м году. Отправятся бронемашины из Москвы, проедут через Голицыно, Можайск, Вязьму, остановятся в Смоленске, Минске и доедут до Бреста, где техника примет участие в финальном шествии.

После Смоленска к колонне присоединится бронетехника белорусского комплекса "Линия Сталина". После масштабного мероприятия в Бресте колонна бронетехники вернется в Москву.

Двигаться в сторону Бреста машины будут пять день — техника старая и нуждается в постоянном осмотре. Водителям выдали специальные инструкции с пометками, какие детали нужно тщательно проверять. К пробегу хорошо подготовились: произошла замена всех масел и всех необходимых деталей. Специалисты осмотрели электронику и техническое оборудование — к старту готовы.

Никто не остался в стороне

Активный участник военно-технического общества Игорь Тополев рассказал Sputnik, что задумка провести такой бронепробег родилась еще год назад, в День Победы 2016 года. Было решено отправиться именно в Брест, так как с нападения на этого город и началась война.

Вскоре организаторам предложили свою помощь друзья из Казахстана, члены историко-патриотического центра "Герои-Прикаспийцы", не остались в стороне и коллеги из Беларуси.

"Больше всего поразили белорусы. Очень приятно, когда совершенно незнакомые люди звонят и говорят: "Мы готовы вас встретить на границе с хлебом и солью", – подчеркнул президент Военно-технического общества Александр Медалин.

От казахстанского центра в бронепробеге участвуют девять человек. Руководитель центра объяснил: "У всех нас общая история, общая помять. Наши отцы и деды также воевали на фронте. Мы стараемся по возможности поддерживать ребят из Москвы. Организовать подобное мероприятие сейчас непросто – всего затратили около одного миллиона рублей".



© Sputnik Евгения Новоженина Старт бронепробега "Дорога Мужества"

Громко играет военная музыка, всюду цветы и флаги — влаги СССР, России, Беларуси и Казахстана.

"Подобные акции очень важны в целях объединения народов. Необходимо закрепить историческую память наших отцов и дедов. Лично у меня дед принимал участие в обороне Бреста", – поделился член казахстанского центра Асхат Жумагалиев.

Медалин особо поблагодарил за помощь сотрудников мемориального комплекса "Линия Сталина" в Минске. "Это очень позитивные ребята, у них шикарная экспозиция. Видим, что они сделали в Беларуси и хотим последовать их примеру", – сказал он.

Руководитель военно-технического общества отметил, что по приезде он поставит перед администрацией Москвы и Московской области вопрос о создании подобного комплекса в российской столице с целью обучения молодежи.

На данный момент в мире нет патриотических мероприятий подобного формата. Организаторы надеются, что проведение бронепробега станет традицией не только для России и Беларуси, но и для других стран, и пробег бронетехники станет ежегодным.



© Sputnik Евгения Новоженина Машины, которые участвуют в бронепробеге "Дорога Мужества"

Бронепробег "Дорога мужества" задуман как "дань исторически правильной памяти", которая должна продолжать жить в сердцах потомков. В Брест отправились не только бывшие военные, но и обычные люди – причем семьями, с женами и детьми. В бронемашинах много молодых людей в оригинальной, аутентичной форме времен Великой Отечественной войны.