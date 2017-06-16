Молочные секреты, или Как делают молоко, сыр, творог, сметану и глазированные сырки

Белорусская молочная продукция славится своим качеством на всем постсоветском пространстве, но как ее делают в деталях можно рассмотреть зачастую только на видео.

Многие цеха на предприятиях закрыты не только для посетителей, но и для значительной части персонала, — все для соблюдения технологического процесса и безопасности продукции. В новом ролике серии «Как это делают» TUT.BY собрал видео о производстве популярной молочной продукции.

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