ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молочные секреты, или Как делают молоко, сыр, творог, сметану и глазированные сырки

17.06.2017 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская молочная продукция славится своим качеством на всем постсоветском пространстве, но как ее делают в деталях можно рассмотреть зачастую только на видео.

Многие цеха на предприятиях закрыты не только для посетителей, но и для значительной части персонала, — все для соблюдения технологического процесса и безопасности продукции. В новом ролике серии «Как это делают» TUT.BY собрал видео о производстве популярной молочной продукции.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также
Как делают белорусское мороженое, или Где текут реки глазури и тысячи маленьких айсбергов
Как делают белорусские сладости: вафельные конфеты, леденцы, зефир и мюсли в одном видео
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие цеха на предприятиях закрыты не то, что для посетителей, но и для значительной части персонала, - все для соблюдения технологического процесса и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Дорога мужества": бронетехника выдвинулась из Москвы в Брест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика