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Замглавы Следственного комитета ушел в отставку из-за болезни

17.06.2017 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн — Sputnik. Генерал-майор юстиции Валерий Гайдученок освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитета Беларуси и уволен со службы в запас по болезни, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Замглавы Следственного комитета ушел в отставку из-за болезни
© Sputnik / Виктор Толочко
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Гайдученок был назначен на эту должность в ноябре 2011 года указом президента.

Как сообщили агентству в пресс-службе СК, Гайдученок родился 21 октября 1965 года в деревне Бубновка Октябрьского района Гомельской области. С 1984 года по 1986 год проходил срочную военную службу в Вооруженных силах СССР. В 1990 году окончил Белорусский государственный университет по специальности "правоведение". С 1990 года по 2011 год проходил службу в системе органов внутренних дел Беларуси.

"До настоящего времени Валерий Гайдученок оставался единственным заместителем руководителя, который находился в должности с первого дня существования ведомства", — рассказали в СК.

Там отметили, что Гайдученок принимал активное участие в создании Следственного комитета, инициировал проекты по улучшению качества предварительного следствия на всех этапах становления новой структуры, в том числе предлагал ряд поправок в действующее законодательство.

В последние годы он курировал направление процессуального контроля в ведомстве. Имеет государственные награды: орден "За службу Родине" III степени, медали "За безупречную службу" III, II, I степени.

 
Теги: Минск
 
 
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Генерал-майор юстиции Валерий Гайдученок освобожден от занимаемой должности и уволен со службы в запас по болезни.

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