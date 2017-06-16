В МЧС напомнили, как безопасно сжечь мусор и приготовить шашлык

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Многие жители Беларуси уже открыли сезон шашлыков, но, отмечают спасатели, далеко не все знают и соблюдают правила безопасности при приготовлении пищи на мангалах, сообщили в субботу в Минском областном управлении МЧС.

А все очень просто, считают в ведомстве. Для начала необходимо разместить гриль, мангалы или барбекю на расстоянии не менее четырех метров от зданий. Приготовление пищи нужно постоянно контролировать и положить рядом с собой средства тушения на случай возникновения пожара. После того, как шашлыки будут готовы, горящие материалы тушат до полного прекращения тления.

Спасатели Минской области также напомнили, как правильно сжигать мусор, чтобы не спровоцировать пожар. Сначала нужно выбрать безопасную площадку.

"Жечь отходы допустимо при слабом ветре и при соблюдении следующих расстояний: 10 м — от зданий и сооружений, 20 м — от лесного массива, 30 м — от мест, где складируется сено или солома", — отметили в МЧС.

Процесс горения ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра — его все время надо контролировать, а поблизости разместить емкость с водой или огнетушитель. Чтобы в случае бесконтрольного распространения возгорания, быстро его потушить.