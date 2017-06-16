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Кочанова: помогать многодетным семьям должно не только государство
17.06.2017 19:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн — Sputnik. Глава Администрации президента Наталья Кочанова считает, что помогать многодетным семьям должно государство, но вместе с тем такие граждане и сами должны думать над решением своих жилищных проблем.
В субботу Кочанова провела прием граждан в Верхнедвинске Витебской области. На приеме, который продолжался почти четыре часа, была поднята одна из основных проблем района — строительство жилья для многодетных семей.
"Если говорить о небольших городах, то здесь сегодня есть возможность выделить земельный участок для многодетных семей. Его готовы предоставить, есть кредитные ресурсы, но семьи не могут строить, потому что, к примеру, кто-то не работает, — сказала она. — Не только государство должно позаботиться о многодетных семьях, но и сами люди должны принимать меры", — сказала Кочанова, слова которой
Правительство уже приняло определенные меры по обеспечению многодетных семей жильем и увеличению кредитных ресурсов на этот год, но в таких небольших городах, как Верхнедвинск, где несколько лет не строится многоквартирное жилье, этот вопрос решать достаточно непросто. "Я думаю, надо еще прорабатывать эту тему на уровне министерств", — сказала глава Администрации.
Кочанова обратила внимание, что несколько обращений касались деятельности госорганов и организаций, которые непосредственно работают с людьми.
"К людям надо относиться корректно. Об этом говорил глава государства, когда обращался к парламенту и народу. Людей надо уметь слушать и слышать их. Это очень важно. А сегодня было несколько таких обращений", — констатировала она.
По словам главы Администрации, в тех случаях, когда нужно просто, доступно, корректно человеку объяснить, что надо сделать, чтобы решить его вопрос. Вместо этого, добавила она, "мы начинаем рассуждать, давать какие-то оценки. Это недопустимо".
На приеме у Кочановой было озвучено 13 вопросов, некоторые обращения были коллективными. Кроме жителей Верхнедвинского района к главе Администрации президента сегодня обратились заявители из других районов Витебской области и города Витебска, из Гомельской и Минской областей.
Кроме жилищного строительства озвучены проблемы сферы ЖКХ, организации дорожного движения, ремонта дорог, переработки вторичных ресурсов, мошенничества в строительстве жилья и др. Все вопросы взяты на контроль.
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Банки готовы предоставлять льготные кредиты на жилье, но в небольших городах у многих нет работы, поэтому не все семьи могут позволить себе жилищное строительство.
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