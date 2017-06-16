Кочанова: помогать многодетным семьям должно не только государство

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Глава Администрации президента Наталья Кочанова считает, что помогать многодетным семьям должно государство, но вместе с тем такие граждане и сами должны думать над решением своих жилищных проблем.

В субботу Кочанова провела прием граждан в Верхнедвинске Витебской области. На приеме, который продолжался почти четыре часа, была поднята одна из основных проблем района — строительство жилья для многодетных семей.

"Если говорить о небольших городах, то здесь сегодня есть возможность выделить земельный участок для многодетных семей. Его готовы предоставить, есть кредитные ресурсы, но семьи не могут строить, потому что, к примеру, кто-то не работает, — сказала она. — Не только государство должно позаботиться о многодетных семьях, но и сами люди должны принимать меры", — сказала Кочанова, слова которой приводит БелТА.

Правительство уже приняло определенные меры по обеспечению многодетных семей жильем и увеличению кредитных ресурсов на этот год, но в таких небольших городах, как Верхнедвинск, где несколько лет не строится многоквартирное жилье, этот вопрос решать достаточно непросто. "Я думаю, надо еще прорабатывать эту тему на уровне министерств", — сказала глава Администрации.

Кочанова обратила внимание, что несколько обращений касались деятельности госорганов и организаций, которые непосредственно работают с людьми.

"К людям надо относиться корректно. Об этом говорил глава государства, когда обращался к парламенту и народу. Людей надо уметь слушать и слышать их. Это очень важно. А сегодня было несколько таких обращений", — констатировала она.

По словам главы Администрации, в тех случаях, когда нужно просто, доступно, корректно человеку объяснить, что надо сделать, чтобы решить его вопрос. Вместо этого, добавила она, "мы начинаем рассуждать, давать какие-то оценки. Это недопустимо".

На приеме у Кочановой было озвучено 13 вопросов, некоторые обращения были коллективными. Кроме жителей Верхнедвинского района к главе Администрации президента сегодня обратились заявители из других районов Витебской области и города Витебска, из Гомельской и Минской областей.

Кроме жилищного строительства озвучены проблемы сферы ЖКХ, организации дорожного движения, ремонта дорог, переработки вторичных ресурсов, мошенничества в строительстве жилья и др. Все вопросы взяты на контроль.