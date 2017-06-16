Кочанова: Не только государство должно позаботиться о многодетных семьях

Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова провела сегодня прием граждан в Верхнедвинске Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА. Вместо запланированных двух часов прием длился почти четыре. По итогам Наталья Кочанова пообщалась с журналистами.





«Вопросов было немало. Пришли жители Верхнедвинского района, приехали граждане из других регионов, чтобы рассказать о волнующих вопросах. Такие выездные приемы мы проводим для того, чтобы помочь людям в решении их проблем. Но еще и для того, чтобы посмотреть на работу местных органов власти. Если они внимательно относятся к проблемам жителей, то вопросы в большей степени решаются на местах. Вместе с тем, конечно, есть проблемы, которые необходимо решать на уровне министерств и республиканских ведомств. Одна из таких, которая сегодня была озвучена, — обеспечение жильем многодетных семей. Правительство уже приняло определенные меры по обеспечению многодетных семей жильем и увеличению кредитных ресурсов на этот год, но в таких небольших городах, как Верхнедвинск, где несколько лет не строится многоквартирное жилье, этот вопрос решать достаточно непросто. Я думаю, надо еще прорабатывать эту тему на уровне министерств», — сказала глава Администрации президента.

Вместе с тем Наталья Кочанова отметила, что неправильно было бы в решении проблемы обеспечения жильем уповать только на государство.

«Если говорить о небольших городах, то здесь сегодня есть возможность выделить земельный участок для многодетных семей. Его готовы предоставить, есть кредитные ресурсы, но семьи не могут строить, потому что, к примеру, кто-то не работает, — сказала она. — Не только государство должно позаботиться о многодетных семьях, но и сами люди должны принимать меры».





Кроме того, Наталья Кочанова обратила внимание, что несколько обращений касались деятельности госорганов и организаций, которые непосредственно работают с людьми.

«К людям надо относиться корректно. Об этом говорил глава государства, когда обращался к парламенту и народу. Людей надо уметь слушать и слышать их. Это очень важно. А сегодня было несколько таких обращений, — констатировала она. — В тех случаях, когда нужно просто, доступно, корректно человеку объяснить, что надо сделать, чтобы решить его вопрос, мы начинаем рассуждать, давать какие-то оценки. Это недопустимо».

На приеме у Натальи Кочановой было озвучено 13 вопросов, некоторые обращения были коллективными. Кроме жителей Верхнедвинского района к главе Администрации президента сегодня обратились заявители из других районов Витебской области и города Витебска, из Гомельской и Минской областей. Кроме жилищного строительства озвучены проблемы сферы ЖКХ, организации дорожного движения, ремонта дорог, переработки вторичных ресурсов, мошенничества в строительстве жилья и др. Все вопросы взяты на контроль.