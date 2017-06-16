В субботу в Верхнем городе минчан продолжили знакомить с культурами разных стран. В этот раз день посвятили Казахстану. Мы посмотрели, как представлена культура формально союзной нам страны, и узнали у минчан, что они знали о Казахстане до этого дня.





Открыли мероприятие посол Казахстана в Беларуси Ергали Булегенов, первый замглавы Мингорисполкома Федор Римашевский, а также почетный консул Казахстана в Беларуси, рокер и бизнесмен Чермен Шоканов. Именно его компания построила роскошное посольство этой восточной страны в Минске.



Слева направо: Ергали Булегенов, Федор Римашевский, Чермен Шоканов

«Казахстан сегодня быстро развивающаяся страна, в которой проживают представители более 130 народностей. Нашей независимости, как и Беларуси, в прошлом году было 25 лет. Но культура, обычаи, традиции казахов имеют многовековую историю», — сказал посол.

К часу дня, когда начинается праздник, на площадке замечаем уже достаточно много людей: пенсионеры заняли сидячие места у сцены, у палаток с едой столпились очереди, дети оккупировали площадку из конструктора с игрушками от белорусского производителя «Полесье». На въезде со стороны Академии музыки снова стоит спецмашина МВД .





В этот раз на мероприятии казахскую кухню представляют не самые известные рестораны, а из блюд продают в основном плов, шашлык и самсу. Для зрителей устроили также и мастер-класс по приготовлению традиционного мучного блюда — баурсаки. Как только его объявляют на сцене, зрители переходят от сцены к месту обучения. «Так, пошли поедим, пока все не разобрали», — слышится в толпе.





Небольшие воздушные пончики жарят во фритюре на глазах у минчан, а ведущие рассказывают, как их приготовить. Старинный рецепт кочевников передается от матери к дочери, от свекрови к невестке. Готовят угощение к любому событию. Название в переводе на русский означает стремление к единению, родству.





Параллельно ведущий объясняет, как развивается Казахстан, но при этом страна остается верной традициям.

— Помимо того, что в любом жилище современного казаха можно увидеть телевизор и скайп, можно увидеть и традиционных бабушек в различных браслетах и украшениях, и детей, которые свободно разговаривают на казахском, а также «шпрехают» на немецком и "speak English".





Национальный колорит представили еще и немногочисленными сувенирами — миниатюрными юртами и верблюдами из войлока. В двух точках продавали альбомы симфо-рок группы CherMen. Кстати, гитарист и автор песен этого коллектива — почетный консул Казахстана в Беларуси, бизнесмен Чермен Шоканов. Этот факт и привлекал некоторых минчан остаться до конца праздника и послушать шоу.

«Здесь интересно получилось, что политический человек создал свой музыкальный проект. При этом рок, метал — то есть насколько он широкая личность. Такого среди наших чиновников я не видела даже. У меня самые положительные впечатления о стране», — говорит маркетолог Ирина.





На сцене тем временем выступают не профессиональные коллективы, а артисты из диаспоры. К слову, сейчас в Беларуси проживает более 3 тысяч казахов. Некоторых из них легко узнать в толпе — взрослые приходят на праздник в народных костюмах и к мероприятию наряжают детей.

Пока на сцене играет студент на домбре, мы изучаем информационный стенд о Казахстане. На одной стороне — фотографии рукопожатий президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, Александром Лукашенко, Бараком Обамой, председателем КНР Си Цзиньпин. На другой — архитектура Астаны.





Рядом рассматривает фотографии Людмила и говорит, что о современном Казахстане знает мало — надеялась, что сегодня будет масштабная выставка и больше информации.

— Хотелось бы узнать тот же строй политический, какая у них пенсия, образование. На китайской выставке сделали даже голограммы, а на других представлено очень мало информации. У меня впечатления о Казахстане только из советских времен остались, то что помню — Байконур, целина вот это все. А в принципе, они же вроде развиваются — с Китаем у них шелковый путь. Но сегодня маловато информации.





Так же не очень много знает о Казахстане менеджер Ольга.

— Я помню столицу страны — Астана и казахскую группу «А-Студио», но они в Москве живут.

Другие опрошенные замечают, что казахи больше чтут традиции и семейные ценности, чем белорусы.





На сцене от выступлений в народных костюмах переходят к викторинам о стране. Звучат вопросы вроде «Какие народы живут в Казахстане», «Самая длинная река в Казахстане», «казахские артисты эстрады» и похожее.

В это время к юрте уже выстроилась большая очередь. А внутри жилища предков казахов можно найти традиционные украшения для женщин, посуду, сувениры. Тут же молодые парни в национальной одежде рассказывают гостям о стране, о местной валюте, об обычаях.

«Юрт у нас таких не осталось в стране, даже в селах. По традиции ставят только по праздникам», — рассказывает молодой казах.





Выходя из юрты, общаемся со девятиклассниками Никитой и Евгением, которые удивляют нас познаниями о современном Казахстане и рассказывают больше, чем взрослые. Парни говорят, что у них есть друзья с различных интернет форумов, которые живут в Астане, поэтому и о стране, и о культуре они слышали достаточно много. Парни говорят, что сегодня узнали от посла, сколько людей живет в Беларуси из Казахстана.

— Мы сегодня пришли поддержать культуру наших друзей. Но не хватает декораций — одна юрта и костюмы. Жаль, что непрофессиональные артисты сегодня выступают. Конечно, спасибо любителям, но хотелось бы видеть профессионалов. Ведь казахская культура очень богата на танцы, на народные мероприятия.





Завершила выступление рок-группа консула CherMen. А вечером на площади Свободы для минчан проведут очередной джазовый вечер. Следующий праздник будет посвящен Литовской культуре и пройдет 24 июня.