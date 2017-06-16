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Белорус пытался ввезти в Украину 60 патронов
17.06.2017 20:39 — Новости Общества | Tut.by
16 июня в пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничники Черниговского отряда обнаружили в машине гражданина Беларуси 60 патронов калибра 7,62 мм,
Обнаружить патроны помогла служебная собака, которая среагировала на автомобиль.
«В ходе детального осмотра Land Rover погранично-таможенная группа нашла 60 патронов калибра 7,62 мм, которые были скрыты в багажном отделении», — сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК Украины «Контрабанда». Мужчину передали сотрудникам Службе безопасности Украины для проведения дальнейших проверочных мероприятий.
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Мужчину передали сотрудникам Службе безопасности Украины для проведения дальнейших проверочных мероприятий.
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