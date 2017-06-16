Танковый биатлон: белорусский Т72б прошел семь кругов бездорожья

Состязания по танковому биатлону прошли сегодня под Минском. Грязь, воду и овраги экипажи преодолевали на машинах белорусского производства. Зрители, среди которых были профессиональные танкисты, высоко оценили и прохождение трассы, и сами машины, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Стартовать на боевой машине весом в 45 тонн - дело непростое, а ведь нужно преодолеть еще и полосу препятствий: семь кругов полного бездорожья. Приходится в ров нырять, буквально взлетать на горку и сбивать автомобили. И пусть из-за рева двигателя экипаж не слышит поддержки зрителей, боевой характер и армейская дисциплина настраивают только на победу. Да и танк для настоящего военного - не грозная техника, а рабочая машина.

«Дело имеем каждый день с танками. Каждый день чиним, они всегда должны быть готовы к боевому применению», - отметил командир первого танкового экипажа Кирилл Золодин.

В этом году экипажи соревнуются на белорусском танке Т72б - мощный, 850 лошадиных сил, модернизированный. За выступлениями команд следят беспилотники - самые беспристрастные судьи. Трасса в этом году стала длиннее, но при этом осталась компактной.

«Вся цель - чтобы перед зрителями постоянно танк был, и чтобы это было интересно, выглядело по-боевому», - сказал организатор Александр Метла.