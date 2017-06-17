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День отца: в воскресенье поздравьте любимого папу

17.06.2017 23:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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День отца – это день, когда принято поздравлять своих и даже не своих пап с "профессиональным праздником". И ведь правда: раз существует День матери, то чем хуже отцы? Ничем. Только поздравлять с Днем отца чуть сложнее – цветы тут не подойдут.

Специально для вас Sputnik подготовил несколько примеров поздравлений ко Дню отца – будьте готовы сказать добрые слова папе в воскресенье, 18 июня.

На День отца принято поздравлять своих пап и напоминать им, как они вам дороги. Можно и сделать какой-нибудь приятный подарок – только не носки, шампунь или пену для бритья. Найдите для отца красивый ремень или купите его любимый аргентинский кофе. В подарке ко Дню отца главное – не подарок, а искренние чувства и эмоции.

Sputnik поздравляет всех отцов с праздником!


 
 
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К Международному дню отца Sputnik подготовил интерактивные карточки с поздравлениями для любимых пап. Не забудьте сказать добрые слова!

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