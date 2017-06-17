В Беларуси проверили готовность летних лагерей к приему детей

На первом месте - безопасность. В Беларуси перед началом сезона проинспектировали все детские лагеря. Какие требования предъявляют специальные комиссии и насколько сложно пройти проверку, выясняла корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Один из белорусских лагерей примет за лето 500 воспитанников. К новому сезону обновили практически все, потратив 12 тысяч долларов.

«Была произведена покраска дворового оборудования, закупка игрового инвентаря и оборудования в пищеблок», - рассказала замначальника Отдела образования, спорта и туризма Столбцовского райисполкома Ирина Язвинская.

Перед началом смены лагерь инспектирует профсоюз работников образования и науки. Комиссия решит, можно ли привезти сюда детей.

«Из-за отсутствия контроля в наших оздоровительных лагерях происходили несчастные случаи детского травматизма», - призналась главный технический инспектор труда Марина Лисун.

В комнатах, где будут жить дети, проверяют двери и тумбочки - не торчат ли гвозди, замеряют количество света и расстояние между кроватями. Все в норме. Далее кинозал, комната отдыха и коридоры - здесь инспектируют пожарную безопасность, которая также не оставляет никаких нареканий. А вот на кухне инспектор задержалась: женщину заинтересовали резиновые коврики.

- Коврики, которые лежат у электроустановок, обладают диэлектрическими свойствами или это резиновые коврики из душевой?