В Бресте милиция не стала наказывать водителя, который сбил щенка и уехал

Привлечь водителя к ответственности хотели зоозащитники. Однако правоохранители нарушений с его стороны не усмотрели, пишет «Брестская газета».



Фото: Брестская газета

Предыстория

Мышка и ее сестра — щенки собаки Люси. У Люси долгое время не было постоянного места жительства, за время ее скитаний по городу ее дважды забирали в «Коммунальник». Дней через 10 после того как ее забрали во второй раз, она вернулась на место своего прежнего обитания с порванной спиной. Лечение длилось 3 недели. Вскоре волонтерам удалось пристроить ее в свободный вольер в частной организации на улице Героев обороны Брестской крепости. Было это более 4 лет назад. Шефство над Люсей взяли волонтер Виталина и пожилая женщина. Они по очереди ходили ее кормить.

К слову, хотя собака не стерелизована, раньше у нее никогда не было щенков. А 5 декабря 2016 года Люся родила сразу пятерых. Троим удалось быстро найти дом, а две девочки остались с мамой на территории фирмы. 5 апреля этим щенкам исполнилось 4 месяца. В тот день и произошла беда. Безымянная дочь Люси до того, как ее сбила машина. Фото предоставлено зоозащитниками

Одна ранена физически, вторая — морально

«Открыли ворота, собака-мама побежала через дорогу, а один из щенков за ней. А там машина. Водитель как несся, так и понесся дальше», — рассказывает волонтер Виталина.

Травмированного щенка сразу же отвезли к ветеринару, который принял его, несмотря на довольно поздний час, оказал первую помощь. Предварительно было установлено, что у него травмированы лапа и таз. Для более точного диагноза надо было сделать снимки, которые запланировали на следующий день. А утром руководство фирмы, где жили собаки, вызвало сотрудников «Коммунальника», которые забрали в участок по содержанию беспризорных животных и раненого, скулящего всю ночь щенка, и его маму. Мышка осталась на предприятии.

«Когда их забирали, было слышно на весь район, вой стоял оглушительный. Люся, которая столько лет охраняла территорию фирмы, кричала так, что словами не передать», — вспоминает волонтер.

Вместе, но ненадолго

Когда со щенком случилась беда, в группе в «ВКонтакте» волонтерской инициативы «Защита прав животных г. Брест» появились сообщения с просьбой о помощи песику. 7 апреля волонтеры забрали раненую собаку из участка отлова, отвезли ее на снимок и нашли временный дом. На просьбу о передержке откликнулась Светлана из поселка Мухавец. Изначально она планировала забрать одного щенка, но, увидев трогательное отношение Мышки к пострадавшей сестре, взяла двух. Их мама Люся осталась в участке отлова.

10 апреля травмированному четырехмесячному щенку сделали операцию, которую оплатила Виталина. Казалось, самое страшное уже позади. А 13 апреля собака умерла от энтерита, полученного в участке отлова. Она даже имя получить не успела.



Мышка жалеет свою прооперированную сестру. Фото предоставлено зоозащитниками

«Никакая кличка к ней почему-то не крепилась. Света хотела назвать ее Вестой — ее привезли из „Коммунальника“ в большой праздник — Благовещение», — рассказывает Виталина.

Преданная Люся

У Мышки сейчас все хорошо. После случившегося с ее сестрой несчастья она обрела дом. Взявшая ее на время Светлана очень привязалась к собачке и решила забрать насовсем.

А мама щенков Люся до сих пор в отлове. Там ее зовут Тори, живет она в вольере № 62. Ей сейчас около 9 лет, на акции по пристрою бездомных животных ее не выводят, особого внимания не уделяют. У собаки раны на спине, поэтому ошейник и поводок для нее исключены.



Мама щенков Люся до сих пор в отлове. Там ее зовут Тори. Фото: БМПЗ

Раз в две недели Виталина возит своей подопечной пакет корма и постоянно интересуется, как она. Но к самой Люсе (Тори) волонтер не заходит. Не может:

«Я очень боюсь ее глаз, боюсь того, что увижу в них, что ее предали. Она такая умная. Она как человек — все чувствует».

«Эта история затрагивает мои права и интересы»

Ирина Омельянчук, руководитель волонтерской инициативы «Защита прав животных г. Брест», написала заявление в ГАИ с просьбой привлечь к ответственности водителя, который сбил щенка и не остановился. Номер и марку машины ей сообщили очевидцы.

«Ответственности за то, что водитель переехал собаку, нет. Но он покинул место ДТП, в результате которого был причинен вред имуществу. Собаки по Гражданскому кодексу — это имущество. То, что животное находится на улице без сопровождения хозяина, не означает, что оно никому не принадлежит. Водитель должен был предпринять меры к установлению владельца. Он этого не сделал. Каждый может сбить собаку или кошку. Но остановись, возьми животное, отвези в лечебницу, найди хозяина, попытайся исправить ситуацию. Если бы он остановился, сказал, что оплатит лечение, что-нибудь сделал, уже было бы к нему другое отношение», — считает Ирина Омельянчук.

В ГАИ ей сообщили, что административный процесс прекращен, так как со стороны водителя никаких нарушений нет. Волонтер направила жалобу на это решение в УВД Брестского облисполкома. Она получила ответ, смысл которого сводился к тому, что Ирина — лицо незаинтересованное, что она всего лишь свидетель и не имеет права на обжалование. Сама женщина так не думает.

«Я считаю, что мои права и интересы затронуты этим решением. Это причиняет вред моему здоровью, мне это причиняет моральный вред. Я — волонтер, который помогает бездомным животным. Я имею право относиться к участникам этого административного дела. Если бы я не переживала, зачем бы я тратила на это дело свое время?» — спрашивает Ирина.

Аналогичное письмо она отправила в прокуратуру. Волонтер получила ответ, что сроки на обжалование постановления о прекращении дела об административном правонарушении пропущены. Однако Ирина отмечает, что с самого начала не была уведомлена сотрудниками ГАИ о дате вынесения данного постановления. В сложившейся ситуации она ориентировалась на дату на конверте ответа ГАИ. Ирина говорит, что пропустила сроки, обращаясь и в УВД. Кстати, ответ из управления готовил тот же сотрудник ГАИ, который ответил отказом первоначально.

«Выходит, что я как законопослушный человек уведомила ГАИ о нарушении ПДД, затем, согласно законодательству, обратилась в вышестоящую инстанцию, которая пустила меня по кругу, фактически, прокуратура отказала мне по этой причине. Налицо молчаливое согласие с нарушителями ПДД и нежелание создавать прецедент. А это означает, что будут новые жертвы системы», — считает зоозащитница.

Участок по отлову и содержанию беспризорных животных расположен по адресу ул. Ковельская, 7/4. Режим работы: с 08.00 до 20.00, перерыв на обед — с 12.00 до 13.00, без выходных. Контактные телефоны: +375162 95-81-30, +37529 791-70-08