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ЦТ по математике напишут абитуриенты в воскресенье

18.06.2017 08:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по математике пройдет в воскресенье в Беларуси, напомнили Sputnik в Министерстве образования республики.

ЦТ по математике напишут абитуриенты в воскресенье
© Pixabay
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Централизованное тестирование — обязательное условие для большинства абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения. Уже в Беларуси прошли ЦТ по русскому и белорусскому языкам, а также по обществоведению.

ЦТ по математике белорусские абитуриенты напишут 18 июня. Начало тестирования — в 11:00, всего у сдающих будет три часа на решение трех десятков математических задач.

Записались на ЦТ по математике более 50 тысяч человек — этот предмет второй по популярности среди абитуриентов после русского языка.

Результаты ЦТ по математике будут известны ориентировочно после 28 июня — через десять-четырнадцать дней после проведения испытания. На тестировании прошлого года 25 абитуриентов набрали максимальный балл, а количество полностью "заваливших" математику не называлось.

 
Теги: Минск
 
 
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Тестирование по математике - второе по популярности среди абитуриентов, сдавать его будут более 50 тысяч человек.

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