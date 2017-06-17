ЦТ по математике напишут абитуриенты в воскресенье

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по математике пройдет в воскресенье в Беларуси, напомнили Sputnik в Министерстве образования республики.



© Pixabay За использование мобильников с ЦТ по русскому удалили 20 человек

Централизованное тестирование — обязательное условие для большинства абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения. Уже в Беларуси прошли ЦТ по русскому и белорусскому языкам, а также по обществоведению.

ЦТ по математике белорусские абитуриенты напишут 18 июня. Начало тестирования — в 11:00, всего у сдающих будет три часа на решение трех десятков математических задач.

Записались на ЦТ по математике более 50 тысяч человек — этот предмет второй по популярности среди абитуриентов после русского языка.

Результаты ЦТ по математике будут известны ориентировочно после 28 июня — через десять-четырнадцать дней после проведения испытания. На тестировании прошлого года 25 абитуриентов набрали максимальный балл, а количество полностью "заваливших" математику не называлось.