Бесхозные сигареты почти на 11 тысяч рублей обнаружены в погранзоне в Брестском районе

Постановлением экономического суда Брестской области в доход государства обращены табачные изделия стоимостью почти 11 тысяч рублей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда.

Сотрудники налоговой инспекции по Брестскому району и пограничники проводили совместную проверку в погранполосе. Буквально в пяти метрах от дороги, ведущей от Томашовки до украинского города Пулемец, были обнаружены шесть синтетических сумок, доверху наполненных сигаретами белорусского производства. Всего было изъято 12,3 тысяч пачек.

Владельцев имущества установить не удалось. Принимая во внимание этот факт, экономический суд Брестской области пришел к выводу об обращении товара в доход государства. Стоимость продукции оценивается на сумму более 10,9 тысяч рублей.