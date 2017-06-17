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18 июня — День медицинских работников

18.06.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
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Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Среди множества других профессия врача – самая благородная. Она требует не только глубоких знаний, невероятной ответственности, высочайшего мастерства, но и особых нравственных качеств: милосердия, чуткости, способности разделить чужие боль и страдание. Вы заботитесь о самом главном – здоровье людей.  Спасаете самое дорогое – человеческие жизни. Даете самое ценное – радость и полноту жизни.

Огромное спасибо вам за ваш профессионализм, за ваше служение людям, за то, что ежедневно, ежечасно, днем и ночью, в праздник и в будни, отдавая частицу себя, выполняете свою благородную миссию.

Пусть самой большой наградой для вас станут благодарные улыбки жителей района! Новых вам достижений и успехов! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Людмила НИЖЕВИЧ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва

 

Уважаемые медицинские работники! Ветераны труда!

Поздравляем вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это ежедневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь обретать здоровье. Пусть ваши надежды и мечты сбываются, а радость от занятия любимым делом приносит вдохновение и стимул. Пусть каждый рабочий день становится шагом в сторону профессионального роста и развития.

Желаем вам уважения коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть ваши сердца всегда остаются сочувствующими и горячими!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Уважаемые коллеги! Ветераны труда!

От имени администрации и профсоюзного комитета УЗ «Копыльская ЦРБ» разрешите выразить вам огромную признательность и благодарность за ваш нелегкий, но очень важный и нужный людям труд. Наверное, трудно переоценить роль медицины в современной жизни. От нашего профессионализма, отзывчивости и оперативности зависит не только настоящее, но и будущее страны. Ведь нам, медработникам, люди доверяют здоровье и жизнь. Это требует от нас глубоких знаний и лекарского искусства.

Пусть в нашем дружном и сплоченном коллективе и впредь царит атмосфера доброты, взаимопонимания, терпения и искреннего отношения к каждому нашему пациенту!

Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов!

 
 
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Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Среди множества других профессия врача –...

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