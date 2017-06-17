"Ночные бабочки" так же, как и их прототипы в природе, делятся на несколько видов. Самые опустившиеся, а потому дешевые, чаще встречаются на трассе. Именно к ним дальнобойщики намертво приклеили название "плечевых".

Происхождение этого слова уже не проследят и филологи, но, по одной из версий, свои нехитрые обязанности девушки исполняли прямо в кабине грузовика на месте для сменного отдыха- то есть за плечом водителя. Наиболее "легендарные" личности, таким образом, еще умудряются и путешествовать от города к городу. По мере приближения к центру населенных пунктов меняются и расценки, и внешность девушки. Нередко их можно увидеть вечером даже в центре Минска.

Традиционные места их работы — знаменитая "стометровка" — от цирка до площади Победы, но вслед за расширением города проституция пошла за клиентом в спальные районы. Особенно "отличаются" Каменная горка и Заводской районы.

Следующий ценовой уровень — "интердевочки", которые обслуживают иностранцев в гостиницах. Час их услуги может стоить 200 долларов и выше, сообщили Sputnik в Октябрьском РОВД Минска.

Трасса Е28: 15 лет на обочине

Милиционеры периодически проводят рейды по злачным местам, где собираются женщины легкого поведения. Такие меры, поясняют они, нужны не только, чтобы пресечь это правонарушение, но и получить ценную информацию о преступниках, которые занимаются сутенерством и педофилией. Проститутки вращаются с ними в одном кругу и зачастую многое о них знают.

Рейд милиционеров, в котором приняли участие корреспонденты Sputnik, проходил днем. Казалось бы, какие "ночные бабочки" могут работать в это время. Но мы ошибались.

"Самые злачные места — крупные развязки у станций метро в спальных районах, выезды из города, особенно в стороне Сосен", — рассказали оперативники.

Стоило нам отъехать от Каменной Горки несколько километров, как заметили у трассы девушку в коротких шортах и с ярким макияжем. Было понятно, что она не попутку здесь ловит.



© Sputnik / Виктор Толочко "Плечевая" на трассе в районе Каменной горки

Сотрудников правоохранительных органов не испугалась. Профессионалки уже давно поняли, что заплатить штраф проще, чем бегать от милиции. Заметила, что ее не в первый раз поймали с поличным, ведь работает на трассе уже давно.

"Стоять на этом месте начала, еще когда Каменной Горки не было", — с улыбкой говорила ночная бабочка.

Виктории, как выяснилось, 35 лет. На трассу вышла 15 лет назад. Принудили собеседницу к этому, замечала она, тяжелые жизненные обстоятельства.

"Осталась без мужа, нужно было детей поднимать. Зарплата на птицефабрике, где работала, была небольшой. Друг однажды сказал, что из России приезжают его приятели, и предложил составить им компанию. Я подумала, а потом сама решила. Местом встречи с клиентами стал номер в гостинице "Орбита", — рассказывала Виктория.

Потом она вышла на трассу, где и работает до сих пор.

Чисто автоматически

Выглядит путана значительно старше своего возраста. Работать в проституции, заметила она, сложно. Конкурентки наступают на пятки.

"Территорию делят, цены друг другу сбивают. Некоторые за бутылку вина катаются", — рассказывала Sputnik Виктория.



© Sputnik / Виктор Толочко Оперативники проводят профилактическую беседу с правонарушительницей

Когда речь зашла о расценках услуги, собеседница деликатно ушла от ответа. Уточнила лишь, что три дня работает, а потом две недели отдыхает. По поводу личного отношения к работе заметила, что делает все "чисто автоматически" и ей все равно, чем она занимается.

К слову, пока мы общались с Викторией, рядом притормозила дорогущая иномарка. Оперативники пояснили: скорее всего, это были клиенты. Есть такой тип богатых людей, которые предпочитают вступать в интимные отношения с опустившимися женщинами.

Проститутка в декрете

Не успели мы отъехать от места, как в сети попалась следующая ночная бабочка. Она была помоложе и выглядела более вызывающе: в коротком платье и чулках.

Юлия не побоялась признаться нам, что подрабатывает, находясь в декрете.

"Личная жизнь у меня бьет ключом. Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. С мужем вместе не живу, хотя с ним не разведена. Хочется, чтобы у детей было то, чем я была обделена в детстве. Поэтому и работаю на панели", — говорила она.



© Sputnik / Виктор Толочко Юлия "подрабатывает" на дороге пока находится в декрете

За ребенком, пока проститутка работает, приглядывает сестра. Хотя она не в курсе, кем трудится Юлия. Считает, что подрабатывает официанткой.

Изначально проституцией минчанка начала заниматься еще до замужества и рождения детей. К этому ее тоже принудила якобы сложная судьба.

"Мама умерла, когда мне было 18 лет. Мне надо было заботиться о младшей сестре", — жаловалась собеседница.

Третьей будешь?

Когда речь зашла о клиентах, 28-летняя Юлия оживилась. Призналась, что перед нашей встречей уже обслужила одного.

"Выхожу на пару часов. За это время 3-4 раза отъезжаю с разными клиентами", — отмечала она.

За услугами к путане обращаются, по ее словам, самые обычные мужчины. Нередко среди них попадаются женатые.

"Жена не выполняет какую-нибудь прихоть мужа, он собирается и едет по проституткам. Получает удовольствие и не считает это изменой", — говорила ночная бабочка.

Правда, иногда проститутке попадаются достаточно странные личности с экзотическими пожеланиями. Так, однажды возле нее притормозила машина, в которой была пожилая пара. Ей предложили "быть третьей в их постели".

"Фильмов 18+, видать, насмотрелись", — смеются опера.

"В другой раз стояла в районе Каменной Горки. Подошел дед и сказал: "Хочу, чтобы ты меня ударила и плюнула мне в лицо". Я таких обычно посылаю", — заметила Юлия.

Стоимость услуги ночной бабочки — 30-40 рублей. Она уверена, что берет дешево. Хотя клиенты, по ее признаниям, так не считают и нередко торгуются.

Все болезни от нервов, но некоторые — от любви

Все задержанные в ходе рейда женщины были доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства. Им грозит штраф.

"Если человек привлекается в первый раз, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 6 до 20 базовых величин. При повторном привлечении — штраф в 50 базовых или арест на 15 суток", — сказали собеседники Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Все задержанные в ходе рейда женщины были доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства

В Минске ловят не только белорусских, но и российских проституток. Те в последнее время все чаще приезжают к нам, заметили милиционеры.

"Прибывают на короткий срок. Стоят на трассе, размещают объявления в интернете. С начала года двух таких женщин депортировали", — сказали они.

Оперативники отметили еще одну нездоровую тенденцию — проституция молодеет. Ею занимаются как несовершеннолетние девушки, так и парни.



© Sputnik Максим Богодвид В Ганцевичах женщина умышленно заразила двоих любовников ВИЧ

По словам специалистов, чаще этим ремеслом занимаются те, кто в детстве получил психологическую травму: выходцы из многодетных и неполных семей, которые подвергались в раннем возрасте насилию со стороны третьих лиц или кого-то из семьи.

Но самое опасное в этом явлении даже не моральная сторона. Девушки, скажем так, "с низкой социальной ответственностью", автоматически попадают в группу риска по распространению венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции. В случае если будет доказано, что "жрица любви" заразила клиента намеренно, наказание будет куда строже. Поэтому, хоть милиционеры и понимают, что такими рейдами проституцию не изживешь, но и от профилактической работы (на радость врачам) — не отказываются.

Интернет как источник дохода

Прогресс, как ни странно, работает на руку в том числе и этим девушкам. Набирает популярность так называемая "сетевая" проституция. В социальных сетях создаются группы, которые называются "Секс без обязательств" и в этом роде, в которых в том числе несовершеннолетние предлагают свою любовь. Работают и специализированные сайты, на которых женщины и мужчины проплачивают возможность размещения своей анкеты.



© Sputnik / Виктор Толочко Интернетная проституция - самая универсальная

Интернетная проституция — самая универсальная: от дешевых 20-ти долларовых студенток, рассчитывающих на случайный заработок, до элитных "ночных дам", у которых в принципе нет потолка оплаты. Здесь выполняется любой каприз клиента, хотя откровенный криминал все-таки не предлагают — боятся.

Стоимость часа услуг у таких путан иногда достигают рекордных 1000 долларов и выше. Хотя, как смеялись задержанные девушки, все об этом говорят, но в жизни таких лично никто не встречал. На то она, видимо, и "элита".

"Предложения поразвлечься размещают не только женщины, но и мужчины. Попадаются и те, кто по документам значится как женщина, с пластической операцией на грудь, но с мужскими половыми органами. Предлагаются самые разные варианты занятий сексом и в самой разной компании", — рассказали оперативники.

Задерживают и таких правонарушителей: приезжают к ним домой под видом клиентов. Все чаще среди клиентов попадаются и иностранцы — сказывается 5-дневный "безвиз". Но для них наш закон более благосклонен, наказания, кроме морализаторства, не предусматривает. Хотя страной с развитым "секс-туризмом" Беларусь, слава богу, пока не стала. В Европе такие развлечения по-прежнему намного доступнее.

"Ночные бабушки, ну кто же виноват…"

Неожиданные требования клиентов порождают и необычные истории. Бывают и уж совсем комичные случаи. Как-то прибыли в квартиру 50-летней "ночной бабочки" (или уже, наверное, правильнее — "бабушки"), которая, узнав, с кем имеет дело, стала имитировать обморочный припадок. А прибывшая бригада скорой медицинской помощи это только подтвердила.

"Когда потом стали разбираться и спросили у нее, почему так сделала, она ответила, мол, потому что ей так захотелось", — вспоминали оперативники.

Женщины, чтобы избежать ответственности, на что только не идут. Если их ловят на трассе, убегают. Некоторые глотают бегунки от замка на куртке, чтобы их отправили в больницу, а не в отделение. Тем не менее, никто от ответственности не ушел. Но и изжить древнейшую из профессий пока не удается.