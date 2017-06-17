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Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения!
18.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинских работников!
Ваша профессия – одна из самых гуманных на земле. Отдавая все свои знания, опыт и душу пациентам, вы стоите на страже самого ценного для человека дара – его здоровья.
Прибужье имеет широкую сеть учреждений здравоохранения, где население обеспечивается качественной медицинской помощью. Амбулатории, поликлиники, больницы района, оснащенные современным оборудованием, работают с использованием новейших лечебных методик и передовых медицинских технологий.
Пусть всегда в ваш адрес звучат только слова благодарности и признательности пациентов за вашу ежедневную заботу и внимание, неравнодушие и профессионализм.
Искренне желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия. Пусть вам всегда сопутствует удовлетворение от проделанной работы и достигнутых результатов.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинских работников! Ваша профессия – одна из самых гуманных на земле. Отдавая все свои...
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