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Без эмо и готов, но с ВМХ-райдерами и косплеем: Фестиваль молодежных субкультур
18.06.2017 10:50 — Новости Общества | Tut.by
На Фестиваль молодежных субкультур ожидаемые эмо, готы или панки не явились, но участников в позитивных костюмах, - они же любители косплея, - субботним днем в Парке Победы было много. Особое место на празднике заняли и любители активного отдыха, которых средит молодежи становится все больше. Речь о стритболистах, ВМХ-райдерах, роллерах и других. Съемочная группа TUT.BY побывала на фесте и показывает, как все было.
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На Фестиваль молодежных субкультур ожидаемые эмо, готы или панки не явились, но участников в позитивных костюмах, - они же любители косплея, - субботним днем в Парке...
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