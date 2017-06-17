Экстренная помощь на даче: как действовать при укусах насекомых

Типичная проблема, с корой мы все сталкиваемся летом — укусы насекомых. И для этого не обязательно выезжать за город — стать их жертвой можно даже в собственном дворе. Недавно в Минске, например, пчелиный рой облепил колесо припаркованной во дворе машины.

Укусы насекомых могут представлять немалую опасность. И даже безобидный комар может вызвать серьезную аллергическую реакцию, а укус осы или шершня и вовсе может иметь самые трагические последствия. Sputnik подскажет, как действовать, если вас покусали насекомые.

Первая помощь при укусах комара

Непосредственно в момент укуса никаких болевых реакций вы не почувствуете — слюна комара обладает анестезирующими и антикоагулянтными (препятствующими свертыванию крови) свойствами. Зуд от укуса начинается через несколько часов или даже дней — белковые структуры, которые содержит комариная слюна, вызывают аллергическую реакцию. Чаще всего люди, восприимчивые к этому белку, просто расчесывают место укуса, и через 2-3 дня все проходит. Разве что есть риск занести инфекцию в расчесанную ранку. Бывают люди с сильной сенсобилизацией к комариным укусам, но, к счастью, встречаются значительно реже, чем с подобной реакцией на укусы пчел.



© Pixabay Комар

В наших краях комары достаточно безобидны — не разносят ни малярию, ни вирус Зика, ни Вирус Западного Нила. Поэтому самое страшное что с вами может случится — легкая аллергическая реакция, которая отлично снимается местными антигистаминными средствами типа мазей и эмульсий. Если таких нет, с зудом отлично поможет справиться содовый компресс — смочите марлю в содовом растворе (1 чайная ложка на стакан воды) и приложите на место укуса минут на 5-10.

Если места укусов сильно покраснели и отекли, следует принять антигистаминный препарат и если не наступит улучшения, обратиться к врачу.

Первая помощь при укусах пчел

Пчелы не любят резкие запахи — если от вас пахнет сладкими духами или алкоголем — вы рискнете привлечь их внимание. В медицине яд, который выделяют пчелы в результате укусов, используют для лечения костно-мышечной системы. Но его вводят в определенных дозах и под контролем врача — есть даже такие специальные лечебные процедуры.

А случайный укус пчелы может быть опасен. Выделяемый ею яд может вызвать аллергическую реакцию.



© Pixabay Пчела

Пчела — насекомое не агрессивное. Она лишь отвечает на раздражение — если вы случайно до нее дотронулись, наступили, потревожили. После укуса ее жало остается в теле. И первое что надо сделать — вынуть его. Пока оно в месте укуса, яд продолжает выделятся.

Место укуса можно охладить компрессом изо льда — так вы снизите отечность, потом можно помазать антигистаминным средством местного действия. При сильной отечности места укуса примите антигистаминный препарат в таблетках или сделайте укол. Если облегчения не наступает, а напротив, появлялось сильное покраснение кожи, увеличивается отек и затрудняется дыхание, вызывайте скорую помощь.

Первая помощь при укусах ос

Укус осы хоть и болезненный, но чаще всего вызывает местную реакцию — боль, жжение, отек в месте укуса. Если оса укусила вас за губу или веко, отек может быть достаточно внушительным. Укус одной или нескольких ос не представляет серьезной опасности — смертельной для человека может быть одновременный укус нескольких сотен перепончатокрылых. Но в человеческой популяции есть 1-2% людей с аллергической реакцией на укусы насекомых. Здесь помочь только одна — экстренный вызов скорой.



© Pexels Оса

Если же у вас нет такой стремительной и опасной реакции, помочь снять отек и зуд поможет компресс из сока лимона или содового раствора.

Первая помощь при укусе шершня

Шершень — близкий родственник осы. Но по размерам он значительной крупнее — до 5 сантиметров. В отличие от пчелы шершень может вынимать свое жало — поэтому ужалить может не однократно, а несколько раз подряд, вводя в организм все большее количество яда. Этим он особенно опасен — аллергическая реакция при каждом последующем укусе усиливается.

На месте укуса быстро появляется выраженное плотное красное пятно, человек может ощущать слабость, приступ тошноты или рвоты, резкий скачок температуры или головную боль. Поскольку шершни — насекомые не агрессивные, чаще всего они нападают в ответ — когда, например, потревожили их жилище. В таком случае может напасть несколько насекомых, что в геометрических пропорциях усиливает риск аллергической реакции.



© Pixabay Шершень отдаленно похож на осу, только значительно крупнее

При укусе шершня необходимо принять антигистаминный препарат, лучше всего в инъекции, попытаться отсосать яд из ранки — имейте ввиду, она очень быстро затягивается и обязательно вызвать скорую помощь.

Если вы обнаружили гнездо шершней — ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать его самостоятельно, не пытайтесь залить его дихлофосом. Это очень опасно. Обратитесь в МЧС.

Первая помощь при укусах клещей

О том, что вас укусил клещ, вы узнаете по очевидному признаку — насекомое так и останется висеть в месте укуса — для полного насыщения ему необходимо 2-3 дня. Правда, самого укса вы не почувствуете — слюна клеща обладает анестезирующим действием.

Клещи опасны в первую очередь тем, что приносят опасные заболевания — такие как Лайм-бореллиоз, клещевой энцефалит. По последнему Беларусь не является эндемичной, а вот риск инфицироваться болезнью Лайма достаточно высок. Поэтому отправляясь в лес лучше максимально обезопасить себя — одеться так, чтобы иксодовые до вас не добрались. Помните, что они обитают в пределах 50 сантиметров над землей, потому позаботьтесь и о безопасности своих питомцев — клещи могут наградить их таким опасным заболеванием, как пироплазмоз.



© Pixabay Клещ

Если вы все-таки обнаружили клеща, его надо снять — чем дольше он находится в коже, тем выше риск инфицирования. Лучше всего, если это сделает специалист — обратитесь в ближайшее медучреждение. Если такой возможности нет, то попытайтесь снять его сами. Важно это сделать так, чтобы не разорвать насекомое — так его части могут остаться в вашей коже, к тому же для исследования санстанция принимает только целые экземпляры. Лучше всего сделать это пинцетом. Постарайтесь основательно захватить клеща со спинки и брюшка и медленно поворачивая его по часовой стрелке постарайтесь как бы выкрутить его из кожи. Не делайте резких движений. Если вытащить целиком паразита не получилось и головка осталась в коже, удалите ее как занозу простерилизованной на огне иголкой.

Обработайте кожу дезинфицирующим раствором — хлоргекисдином, йодом, перекисью.

Обычно после укуса клеща в качестве профилактики Лайм-бореллиоза назначаются антибактериальные препараты. Для этого лучше обратиться к врачу. В течение месяца необходимо наблюдать за кожей в месте укуса — первым признаком заражения Лайм-бореллирозом является сильное покраснение места укуса и красный круг, опоясывающий его в нескольких сантиметрах от укуса.

Извлеченного клеща лучше всего положить в стерильный флакон и отвезти в ближайшую санстанцию для исследования.