Уголовное дело в отношении семейной пары, подозревавшейся в оскорблении президента, прекращено

Прекращено уголовное дело в отношении брестских активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» супругов Андрея Шарендо и Полины Шaрендo-Панасюк, которые подозревались в вывешивании баннера с оскорбительными высказываниями в адрес президента.

Как сообщила БелаПАН Полина Шaрендo-Панасюк, 17 июня по почте им прошло соответствующее уведомление из Брестского межрайонного отдела Следственного комитета. В нем сообщается, что согласно п. 2 ч. 1 ст. 29 и ч. 2 ст. 250 Уголовно-процессуального кодекса в отношении них прекращено уголовное преследование по делу, возбужденному 14 апреля по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК.

Причина не указана. Полина Шaрендo-Панасюк напомнила, что в мае их с мужем дважды вызывали в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по делу о вывешивании в Бресте 16 февраля баннера с оскорбительными высказываниями в адрес Александра Лукашенко. Первый раз — как свидетелей, второй — им вручили документы, согласно которым супруги Шарендо являются подозреваемыми по этому делу.

Свою причастность к событиям 16 февраля супруги отрицали. Они не задерживались, обвинение им не предъявлялось.

Андрей Шарендо и Полина Шaрендo-Панасюк были участниками акций за отмену декрета о «тунеядцах», которые прошли в Бресте. 6 марта суд Ленинского района Бреста оштрафовал Андрея на 575 рублей за участие в акции 26 февраля. 14 марта этот же суд оштрафовал Полину на 690 рублей за участие в акции, которая прошла 12 марта.