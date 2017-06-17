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Уголовное дело в отношении семейной пары, подозревавшейся в оскорблении президента, прекращено
18.06.2017 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Прекращено уголовное дело в отношении брестских активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» супругов Андрея Шарендо и Полины Шaрендo-Панасюк, которые
Как сообщила БелаПАН Полина Шaрендo-Панасюк, 17 июня по почте им прошло соответствующее уведомление из Брестского межрайонного отдела Следственного комитета. В нем сообщается, что согласно п. 2 ч. 1 ст. 29 и ч. 2 ст. 250 Уголовно-процессуального кодекса в отношении них прекращено уголовное преследование по делу, возбужденному 14 апреля по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК.
Причина не указана. Полина Шaрендo-Панасюк напомнила, что в мае их с мужем дважды вызывали в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по делу о вывешивании в Бресте 16 февраля баннера с оскорбительными высказываниями в адрес Александра Лукашенко. Первый раз — как свидетелей, второй — им вручили документы, согласно которым супруги Шарендо являются подозреваемыми по этому делу.
Свою причастность к событиям 16 февраля супруги отрицали. Они не задерживались, обвинение им не предъявлялось.
Андрей Шарендо и Полина Шaрендo-Панасюк были участниками акций за отмену декрета о «тунеядцах», которые прошли в Бресте. 6 марта суд Ленинского района Бреста оштрафовал Андрея на 575 рублей за участие в акции 26 февраля. 14 марта этот же суд оштрафовал Полину на 690 рублей за участие в акции, которая прошла 12 марта.
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Прекращено уголовное дело в отношении брестских активистов гражданской кампании "Европейская Беларусь" супругов Андрея Шарендо и Полины Шaрендo-Панасюк, которые...
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