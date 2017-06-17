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За сохранение Осмоловки высказались почти пять тысяч минчан
18.06.2017 17:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн — Sputnik. Онлайн-петиция против сноса микрорайона Осмоловка собрала за несколько дней подписи почти пяти тысяч человек.
© Sputnik/ Роман Шантар
Район Осмоловка городские власти хотят полностью снести, а на месте старых зданий построить пятиэтажки с магазинами и подземными паркингами — это предусмотрено градостроительным проектом планирования территории в границах улиц Старовиленская — Киселева — Куйбышева — Коммунистическая.
Несогласные с идеей снести район минчане запустили
За сохранение Осмоловки высказываются многие известные люди: редактор Алексей Андреев, драматург Юлия Чернявская, фотограф Антон Мотолько и другие. За снос выступил в том числе и бизнесмен Юрий Зиссер.
Также минчане запустили в социальных сетях хештег #ОсмоловкаЖиви, при помощи которого призывают спасти любимый микрорайон.
Осмоловка — квартал в границах улиц Богдановича, Киселева, Коммунистической и Куйбышева в Минске. Он считается одним из первых микрорайонов послевоенной столицы: он был построен в 1949 году немецкими военнопленными. Это первый "элитный" район Минска: сначала здесь жили высшие военные чины, а затем — художники, артисты, работники министерств. Сейчас квартал — излюбленное место кинематографистов: в нем проходят съемки сцен исторических фильмов, иллюстрирующих жизнь советских граждан 1950-70-х годов.
В последние годы столичные власти неоднократно заявляли, что район должен быть перестроен в соответствии с современной структурой города.
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Петицию с призывом сохранить район в центре Минска всего за несколько дней поддержали тысячи человек.
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