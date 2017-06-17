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За сохранение Осмоловки высказались почти пять тысяч минчан

18.06.2017 17:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. Онлайн-петиция против сноса микрорайона Осмоловка собрала за несколько дней подписи почти пяти тысяч человек.

За сохранение Осмоловки высказались почти пять тысяч минчан
© Sputnik/ Роман Шантар
Проект сноса Осмоловки: что появится на месте послевоенных двухэтажек

Район Осмоловка городские власти хотят полностью снести, а на месте старых зданий построить пятиэтажки с магазинами и подземными паркингами — это предусмотрено градостроительным проектом планирования территории в границах улиц Старовиленская — Киселева — Куйбышева — Коммунистическая.

Несогласные с идеей снести район минчане запустили онлайн-петицию с призывом отказаться от подобной идеи. В первые сутки петиция собрала более двух тысяч подписей, к воскресенью — почти пять тысяч человек поддержали ее.

За сохранение Осмоловки высказываются многие известные люди: редактор Алексей Андреев, драматург Юлия Чернявская, фотограф Антон Мотолько и другие. За снос выступил в том числе и бизнесмен Юрий Зиссер.

Также минчане запустили в социальных сетях хештег #ОсмоловкаЖиви, при помощи которого призывают спасти любимый микрорайон.

Осмоловка — квартал в границах улиц Богдановича, Киселева, Коммунистической и Куйбышева в Минске. Он считается одним из первых микрорайонов послевоенной столицы: он был построен в 1949 году немецкими военнопленными. Это первый "элитный" район Минска: сначала здесь жили высшие военные чины, а затем — художники, артисты, работники министерств. Сейчас квартал — излюбленное место кинематографистов: в нем проходят съемки сцен исторических фильмов, иллюстрирующих жизнь советских граждан 1950-70-х годов.

В последние годы столичные власти неоднократно заявляли, что район должен быть перестроен в соответствии с современной структурой города.

 
Теги: Минск
 
 
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Петицию с призывом сохранить район в центре Минска всего за несколько дней поддержали тысячи человек.

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