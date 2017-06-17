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"Аэрофлот" третий день подряд отменяет дневные рейсы между Москвой и Минском
18.06.2017 18:14 — Новости Общества | Tut.by
Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» третий день подряд отменяет дневные рейсы между Москвой и Минском, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В частности, согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, 19 июня отменен рейс SU1842 вылетом в 16.10 из Москвы в Минск. Соответственно не будет 19 июня выполняться и обратный рейс SU1843 в 18.30 из белорусской столицы в Шереметьево.
Эти же рейсы «Аэрофлот» отменил 17 и 18 июня.
О причинах отмены не сообщается, на сайте перевозчика информация отсутствует.
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О причинах отмены не сообщается, на сайте перевозчика информация отсутствует.
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