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"Аэрофлот" третий день подряд отменяет дневные рейсы между Москвой и Минском

18.06.2017 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» третий день подряд отменяет дневные рейсы между Москвой и Минском, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В частности, согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, 19 июня отменен рейс SU1842 вылетом в 16.10 из Москвы в Минск. Соответственно не будет 19 июня выполняться и обратный рейс SU1843 в 18.30 из белорусской столицы в Шереметьево.

Эти же рейсы «Аэрофлот» отменил 17 и 18 июня.

О причинах отмены не сообщается, на сайте перевозчика информация отсутствует.

 
Теги: Минск
 
 
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О причинах отмены не сообщается, на сайте перевозчика информация отсутствует.

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