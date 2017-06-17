В Минске пропала пожилая женщина, страдающая болезнью Альцгеймера, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел» .





Ващенко Лидия Яковлевна, 1946 года рождения, проживающая по адресу г. Минск, ул. Ангарская, д. 40., 17 июня около 13:30 вышла на прогулку и домой не вернулась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы окрашены в каштановый цвет, стрижка короткая.

Особые приметы: отсутствуют верхние зубы, прихрамывает при ходьбе.

Была одета: белая куртка с розовыми вставками, бежевые брюки, черные туфли.