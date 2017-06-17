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В Минске пропала пожилая женщина
18.06.2017 18:22 — Новости Общества | Tut.by
В Минске пропала пожилая женщина, страдающая болезнью Альцгеймера, сообщает поисково-спасательный
Ващенко Лидия Яковлевна, 1946 года рождения, проживающая по адресу г. Минск, ул. Ангарская, д. 40., 17 июня около 13:30 вышла на прогулку и домой не вернулась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы окрашены в каштановый цвет, стрижка короткая.
Особые приметы: отсутствуют верхние зубы, прихрамывает при ходьбе.
Была одета: белая куртка с розовыми вставками, бежевые брюки, черные туфли.
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В Минске пропала пожилая женщина, страдающая болезнью Альцгеймера, сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел".
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