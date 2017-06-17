Небо ближе: в Беларуси прошел грандиозный аэрофестиваль

В Беларуси на головокружительной высоте катают всех желающих. В эти выходные в республике проходит грандиозный фестиваль малой авиации . Гражданскую технику можно не только увидеть, но и полетать на ней с инструктором. Много ли желающих, выяснила корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Аэрошют - неприхотливый в использовании и легкий в управлении. Сергей Левченко первым привез его в Беларусь. Во многих странах такие используют пограничники, МЧС, полиция. Пилот надеется, что и в Беларуси аппарат приживется, а пока катает всех желающих.

«В качестве несущего крыла здесь используется парашют. То есть в случае технических проблем с двигателем он прекрасно планирует и выполняет посадку», - объясняет Левченко.

Те, кто посмелее, смогли исполнить вместе с пилотами фигуры высшего пилотажа - петлю Нестерова, бочку, штопор.

«Летишь как птица. В открытой кабинке чувствуется ветер. В общем, здорово», - поделился впечатлениями гость фестиваля Андрей Михадюк.