Минздрав заинтересован в росте числа частных медцентров

Минздрав заинтересован в росте числа частных медицинских центров, сообщил сегодня первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала «Столичное телевидение» , сообщает БЕЛТА. Говоря о конкуренции частных медцентров и государственных учреждений здравоохранения, первый замминистра согласился, что конкуренция есть.

«Мы конкурируем на рынке в хорошем смысле этого слова. Частный сектор не занял и не займет нишу тяжелой медицины, тяжелозатратной медицины. Но снять груз и предоставить медицинские услуги в более комфортных условиях он может, должен и даже обязан. Мы за то, чтобы было построено гораздо больше частных центров, чем сейчас», — подчеркнул он.

Дмитрий Пиневич отметил, что, например, планируется упрощение в части лицензирования. «Но не в рамках качества оказания медицинских услуг, а в рамках менее формализованных условий, допуска специалистов. Мы должны здесь еще шагнуть вперед», — пояснил он.

Первый замминистра также напомнил, что серьезная перезагрузка ждет в Беларуси и санавиацию."Планируем, что в этом году будет оснащен один из вертолетов МЧС съемным монтируемым медоборудованием", — рассказал он.