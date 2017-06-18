|
Минздрав озвучил белорусскую формулу здоровья
18.06.2017 21:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн — Sputnik. Минздрав Беларуси заинтересован в развитии частного сектора здравоохранения, об этом заявил в эфире СТВ первый заместитель главы ведомства Дмитрий Пиневич.
© Sputnik Виталий Аньков
Он также анонсировал переоснащение отечественной санавиации и раскрыл белорусскую формулу здоровья.
"Мы конкурируем на рынке в хорошем смысле этого слова. Частный сектор не занял и не займет нишу тяжелой медицины, тяжелозатратной медицины", — заявил Пиневич в эфире СТВ.
По его словам, Минздрав заинтересован в появлении новых частных медцентров, которые должны снять нагрузку на государственную медицину, предоставлять более комфортное пребывание пациентов.
"Минздрав за то, чтобы было построено гораздо больше частных центров, чем сейчас", — сказал Пиневич.
Первый замминистра также раскрыл белорусскую формулу здоровья. По его словам, становится меньше курящих и больше желающих бросить курить, изменилась структура употребления спиртного.
"Самый мощный транквилизатор, который позволит расслабиться после работы, это спорт", — сказал Пиневич.
Кроме этого, в формулу здоровья входит "10 тысяч шагов в день, чистая вода и здоровое питание", уточнил первый замминистра.
Он также анонсировал переоснащение белорусской санавиации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый замминистра также заявил, что министерство заинтересовано в появлении новых частных медцентров, которые должны снять нагрузку на государственную...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии