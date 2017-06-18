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Минздрав озвучил белорусскую формулу здоровья

18.06.2017 21:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. Минздрав Беларуси заинтересован в развитии частного сектора здравоохранения, об этом заявил в эфире СТВ первый заместитель главы ведомства Дмитрий Пиневич.

Минздрав озвучил белорусскую формулу здоровья
© Sputnik Виталий Аньков
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Он также анонсировал переоснащение отечественной санавиации и раскрыл белорусскую формулу здоровья.

"Мы конкурируем на рынке в хорошем смысле этого слова. Частный сектор не занял и не займет нишу тяжелой медицины, тяжелозатратной медицины", — заявил Пиневич в эфире СТВ.

По его словам, Минздрав заинтересован в появлении новых частных медцентров, которые должны снять нагрузку на государственную медицину, предоставлять более комфортное пребывание пациентов.

"Минздрав за то, чтобы было построено гораздо больше частных центров, чем сейчас", — сказал Пиневич.

Первый замминистра также раскрыл белорусскую формулу здоровья. По его словам, становится меньше курящих и больше желающих бросить курить, изменилась структура употребления спиртного.

"Самый мощный транквилизатор, который позволит расслабиться после работы, это спорт", — сказал Пиневич.

Кроме этого, в формулу здоровья входит "10 тысяч шагов в день, чистая вода и здоровое питание", уточнил первый замминистра.

Он также анонсировал переоснащение белорусской санавиации.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый замминистра также заявил, что министерство заинтересовано в появлении новых частных медцентров, которые должны снять нагрузку на государственную...

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