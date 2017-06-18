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За смартфоны: с ЦТ по математике выгнали четырех абитуриентов
19.06.2017 09:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Четверо абитуриентов были удалены с централизованного тестирования (ЦТ) по математике за списывание, соответствующую информация обнародовал Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ).
© Sputnik / Виктор Толочко
ЦТ по математике проходило в воскресенье: зарегистрировались на испытание более 51,5 тысяч абитуриентов.
По данным РИКЗ, около 4,6% записавшихся не присутствовали на ЦТ — порядка 2,5 тысяч человек. Число "прогулявших" ЦТ от общего количества записавшихся соответствует прошлогодним показателям.
По данным РИКЗ, удалены с ЦТ в этом году были четверо — за списывание с мобильных телефонов.
Результаты ЦТ по математике будут известны после 28 июня. Уже 20 июня абитуриенты сдадут следующее испытание — по биологии.
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Почти две с половиной тысячи абитуриентов попросту "не дошли" до испытания по математике.
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