БНБ-Банк займется обслуживанием физлиц – клиентов БСБ Банка

МИНСК, 19 июн — Sputnik. ЗАО "БСБ Банк" и ОАО "Белорусский народный банк" (БНБ-Банк) заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов-физических лиц, сообщили Sputnik в БСБ-Банке.

Как ранее сообщал Sputnik, в соответствии с решением Национального банка Беларуси с 26 июня БСБ Банк не будет осуществлять деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физлиц. После этой даты клиенты не смогут снять и пополнить денежными средствами свои текущие счета и карт-счета, станут недоступны и расчеты по платежным картам банка.



© Sputnik / Виктор Толочко БСБ Банк разъясняет ситуацию своим клиентам: ответы на простые вопросы

"В рамках данного соглашения ЗАО "БСБ Банк" предлагает клиентам-физическим лицам, в том числе владельцам зарплатных проектов и индивидуальным предпринимателям по упрощенной процедуре перевести счета на обслуживание в ОАО "БНБ-Банк", — сообщили в банке.

Там подчеркнули, что после такого переводы клиенты и далее смогут обращаться в БСБ Банк по вопросам выпуска и сопровождения карт БНБ-Банка, а также привычно пользоваться офисами и другими сервисами и продуктами БСБ Банка.

В БСБ Банке уточнили, что по достигнутым договоренностям, при переводе счетов в БНБ-Банк клиенты получат условия аналогичные действующим. При этом им станут доступны новые возможности платежных карт, в том числе опции овердрафтного кредитования, оформления кредитных карт с грейс-периодом, бесплатного увеличения уровня карты, расширение сети банкоматов, а также срочные депозиты в белорусских рублях и валюте.

Теперь для клиентов БСБ Банка будут выпускаться новые платежные карты БНБ-Банка. Используя эти карты, клиенты смогут снимать средства в банкоматах БСБ Банка и БНБ-Банка. Следующим шагом должно стать объединение банкоматных сетей двух банков, что требует решения технических вопросов с платежными системами.

Чтобы выразить свое согласие на переход, владельцам зарплатных проектов не потребуется переоформление зарплатного договора. Оформить заявку на перевод зарплатного проекта в БНБ-Банк можно будет, не покидая офис. Для этого юрлицам и ИП необходимо воспользоваться системой дистанционного банковского обслуживания, физлица могут отправить SMS-сообщение с мобильного телефона.

В БСБ Банке отметили, что сейчас ведутся переговоры с другими банками по специальному проекту, который позволит клиентам банка и дальше пользоваться банковскими сервисами БСБ Банка. Сейчас эти переговоры находятся в завершающей стадии, банк рассчитывает озвучить их результаты в ближайшие дни.