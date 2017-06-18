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Фестиваль "Вiдак": посмотреть на Влада Бумагу за $15
19.06.2017 09:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Минский YouTube-фестиваль VIDAK прошел в воскресенье в Футбольном манеже и вызвал ажиотаж — фанаты могли вживую увидеть дюжину видеоблогеров.
Подобное мероприятие проходило в белорусской столице впервые: зрители могли увидеть в жизни известных YouTube-блогеров — в том числе Влада Бумагу, Приятного Ильдара, Стаса Давыдова, Диму Емурзевича, Андрея Мартыненко и других.
Билеты на фестиваль VIDAK стоили по 30 рублей — более 15 долларов по курсу. Тысячи молодых людей готовы были заплатить такие деньги за то, чтобы увидеть кумиров.
Sputnik собрал несколько Instagram-фотографий участников и гостей фестиваля "Вiдак-2017".
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