МИНСК, 19 июн — Sputnik. Минский YouTube-фестиваль VIDAK прошел в воскресенье в Футбольном манеже и вызвал ажиотаж — фанаты могли вживую увидеть дюжину видеоблогеров.

Подобное мероприятие проходило в белорусской столице впервые: зрители могли увидеть в жизни известных YouTube-блогеров — в том числе Влада Бумагу, Приятного Ильдара, Стаса Давыдова, Диму Емурзевича, Андрея Мартыненко и других.

Билеты на фестиваль VIDAK стоили по 30 рублей — более 15 долларов по курсу. Тысячи молодых людей готовы были заплатить такие деньги за то, чтобы увидеть кумиров.

Sputnik собрал несколько Instagram-фотографий участников и гостей фестиваля "Вiдак-2017".