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Жара сменится похолоданием, пройдут грозы. Погода в Могилеве на неделю

19.06.2017 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Жаркая погода в начале недели к пятнице сменится похолоданием, пройдут грозы. В выходные столбик термометра снова поднимется выше отметки +20 °С.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 19 июня, будет солнечно и до +24 °С. Днем возможна гроза.

Во вторник погода не изменится: +24 °С, солнечно. Также прогнозируют порывистый ветер до 12 м/с.

С 21 июня температура воздуха начнет снижаться — максимальная составит уже +19 °С. Обещают порывистый ветер, а во второй половине суток — дожди и грозу.

В четверг — переменная облачность, порывистый ветер до полудня. Температура воздуха снизится еще на градус, до +18 °С.

Пятница обещает стать самым холодным и дождливым днем недели — будет +15 °С, весь день дождливо, днем возможна гроза.

Точный прогноз погоды в твоем городе — на POGODA.TUT.BY.

 
 
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К пятнице столбик термометра опустится до +15 градусов.

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