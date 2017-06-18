От сердца и почек: ради чего люди продают органы?

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Нередко люди рискуют продавать свои органы ради банальных вещей — техники, отдыха или для организации свадеб или оплаты долгов, выяснил Sputnik в рамках обзоре громких новостей о "черных трансплантологах".

Как стало известно накануне, белорус продал почку за семь тысяч долларов — для того, чтобы поехать на две недели в Египет и организовать собственную свадьбу. Кроме него, "черные трансплантологи" занимались еще двумя белорусами — кого-то оперировали в Киеве, других — в Эквадоре или Косово.



© Sputnik Сергей Гунеев Почка ради Египта: как часто белорусы хотят продать органы?

Sputnik сделал обзор других резонансных новостей о продаже органов — и выяснил, на что такие "доноры" тратили вырученные деньги.

Яичко за машину

Американец Майк Паризи несколько лет назад объявил о продаже своего яичка за 35 тысяч долларов США. Поводом для продажи важного органа стала не нужда или желание помочь медицине — мужчина таким образом собирал деньги на спортивную машину марки Nissan.

Почка за iPad

Китайский студент Ванг Шангкун продал почку… Ради iPad и iPhone. Не помешало китайцу даже то, что на момент "донорства" ему было всего 17 лет — впрочем, позже за подобную операцию строго осудили "черных трансплантологов". Юноше это не помогло: с каждым годом состояние его здоровья ухудшалось, а не так давно он, по сообщениям некоторых СМИ, скончался.

Орган за свадьбу

Резонансный случай произошел и с 20-летним украинцем пять лет назад: житель Львовской области продал почку ради организации хорошей свадьбы и покупки кольца — свой орган он оценил в 15 тысяч долларов, но об источнике денег родным не рассказал. Семья думала, что юноша ездил "в Европу на заработки", а позже выяснилось, что он ездил к "черным трансплантологам" в Косово. Через месяц после операции украинец скончался.

В целом черный рынок внутренних органов оценивается в сумму более двадцати миллиардов долларов, а наиболее "ходовыми" товарами считаются почки, спинной мозг и другие. Наиболее активно "черные трансплантологи" действуют в бедных странах.