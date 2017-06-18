Дожди и порывистый ветер. К середине недели погода ухудшится

Атмосферный фронт с Балтийского моря уже в среду принесет в нашу страну более прохладный воздух, кратковременные дожди и порывистый ветер. Об этом сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во вторник, 20 июня, ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура ночью +10...16°С, днем +23...29°С.

В среду уже станет попрохладнее. На большей части территории ожидаются кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер. Температура ночью +10...16°С, по северо-западу +7...9°С, днем от +16°С по северу до +25°С по югу страны.

В четверг ночью в северо-восточных районах, днем преимущественно по северной половине страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура ночью +6...13°С, днем +16...23°С.

Далее с юго-запада Европы начнет поступать более теплый, но по-прежнему напитанный влагой воздух, температура вновь начнет постепенно повышаться.

В пятницу в отдельных районах республики кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +6...13°С, днем +16...23°С; по юго-западу ночью +14...16°С, днем +24...26°С.