Сельчанин почти год добивается компенсации за свиней, уничтоженных под предлогом африканской чумы

Житель деревни Страдубка Лоевского района Гомельской области Иван Хвоин в августе 2016 года лишился всего поголовья свиней (55 животных), которое уничтожили под предлогом африканской чумы, но до сих пор не получил компенсацию.



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Разведением животных сельчанин занимался с 2011 года, он окончил сельскохозяйственный техникум и ветеринарную академию. Личное хозяйство приносило хорошую прибыль, однако летом 2016 года он обнаружил в своем поголовье четырех больных свиней.

— Сделал им уколы, сообщил председателю сельсовета и главному врачу ветстанции. Когда две свиньи пали, провели вскрытие, в патологоанатомическом диагнозе я прочитал «рожа свиней». А в сельсовете мне сказали, что это африканская чума, хотя по всем признакам была именно рожа. Приехала комиссия, которая стала ко всему придираться, обвинять меня в том, что я нарушаю нормы. Да, земли у меня всего 15 соток, вынужден был ютиться на такой маленькой территории, давно просил выделить пустующий участок, но в сельсовете отказывали. Составили акт обследования хозяйства, написали, что у меня все плохо. После того как отобрали пробы, на словах заявили, что все-таки это была чума. Приехали МЧС, милиция, пограничники, врачи, уничтожили все поголовье, погрузили и увезли 55 свиней. Потом сожгли сараи, — сказал крестьянин.

По его словам, местные власти должны были в течение двух недель выплатить компенсацию по акту изъятия животных — около 5,3 тыс. рублей, но до сих пор денег нет.

— Говорят, что у меня были нарушены санитарные нормы, и другие предлоги ищут, — заявил Хвоин.

В Страдубском сельисполкоме объяснили, что компенсация действительно не положена из-за того, что содержание животных было признано неудовлетворительным. За антисанитарные условия на подворье административная комиссия неоднократно штрафовала сельчанина, к тому же от других жителей деревни на него поступали жалобы из-за неприятного запаха. Подтвердить, действительно ли причиной уничтожения поголовья Ивана Хвоина стала африканская чума, в сельисполкоме не смогли.

Сельчанин обратился к гомельскому правозащитнику Алесю Евсеенко, который занялся составлением жалобы в прокуратуру на действия администрации сельсовета и заявления в суд на взыскание компенсации за уничтоженное поголовье.